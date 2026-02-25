banner
Ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат чипы Nvidia N1/N1X: в первой половине 2026 года

Nvidia возвращается на рынок SoC с новыми чипами N1/N1X, созданными в партнерстве с MediaTek. Ожидается, что первыми эти чипы получат ноутбуки Dell и Lenovo уже в первой половине этого года.


По информации инсайдеров, сейчас производители ПК, включая Dell и Lenovo, сотрудничают с Nvidia и MediaTek над моделями, которые будут работать на SoC с архитектурой Arm. Чипы N1 и N1X, вероятно, включают до 20 ядер CPU в двух кластерах по 10 единиц в каждом, а также интегрированный GPU уровня RTX 5070.

До этого гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что чип GB10 Superchip в мини-ПК DGX Spark базируется на архитектуре N1. Как сообщает WSJ, SoC ориентированы на пользователей, которые предпочитают легкие и тонкие устройства, способные конкурировать с MacBook от Apple. Чипы серии M в этих ноутбуках также базируются на архитектуре Arm. Пока что Microsoft не может предложить достойной альтернативы в рамках собственной инициативы Windows на Arm. Qualcomm не смогла стать настолько успешной из-за медленных драйверов GPU и плохой совместимости с приложениями x86. 

Поскольку Nvidia, в первую очередь остается производителем именно графических процессоров, независимо от ядер CPU на Arm, чипы N1/N1X, как ожидается, будут ориентированы на геймеров. Компания, в частности, поставляет чипы для Nintendo Switch 2, однако последний чип для широкой общественности выпускался в 2015 году. Тогда это был Tegra X1.


В то же время Nvidia сотрудничает с Intel в разработке  «Intel x86 RTX SOC», который должен объединить ядра интеловских процессоров с GPU от Nvidia в одном корпусе. Этот чип, вероятно, будет гораздо мощнее, однако его появление ожидается не раньше, чем через несколько лет. 

Тем временем запланированная на 16-19 марта конференция Nvidia GTC может среди прочего стать площадкой для презентации N1/N1X. Однако цена этих чипов, по мнению многих аналитиков, будет решающим фактором. Эти чипы так и могут остаться исключительно в топовых устройствах по цене около $1500.

Ранее мы писали, что китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором. NVIDIA уже отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году.

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Источник: Tom’sHardware

