Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором

Китайская компания Moore Threads представила тонкий ноутбук MTT AI Book с собственным Arm-процессором раньше, чем Nvidia вывела на рынок свой долгожданный чип N1X.


Процессор Moore Threads MT1000 содержит 12 вычислительных ядер с базовой частотой 2,65 ГГц, неизвестный GPU на базе микроархитектуры MUSA, а также нейронный блок с производительностью TOPS — уровень, сопоставимый с решениями AMD Strix Point.

Напомним, процессор Nvidia N1, по словам Дженсена Хуанга, имеет 20-ядерный Arm-CPU и графику уровня RTX 5070 и используется в суперчипе GB10 в DGX Spark. На этом фоне решение Moore Threads выглядит скромнее.

В Geekbench китайский процессор набрал 1127 баллов в одноядерном режиме тестирования и 7420 в многоядерном. Это близко к показателям Ryzen 3 7320U (1112 баллов в однопоточном режиме), тогда как современные Core i3/Core Ultra 3 демонстрируют более высокие результаты.

В дополнение к процессору MT1000 ноутбук MTT AI Book получил 32 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-7500, которую совместно используют CPU и GPU. Для хранения данных предназначен SSD емкостью 1 ТБ. Базовая операционная система — Linux-дистрибутив AIOS, но устройство может запускать Windows. Правда, речь идет не о полноценной версии Windows-on-Arm, а о виртуализации — Windows работает в VM поверх основной ОС.

Дизайн MTT AI Book напоминает MacBook Air. Ноутбук также имеет 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор имеет емкость 70 Вт-ч. Набор портов ограничивается тремя USB-C. Корпус изготовлен из фрезерованного алюминия серии 6, а вес составляет 1,5 кг.

Цена MTT AI Book составляет 9999 юаней, что по нынешнему курсу соответствует примерно $1447.

В последнее время борьба на рынке Arm-ноутбуков обостряется. Пока Nvidia готовит N1X, а Qualcomm продвигает серию X, Moore Threads уже предлагает альтернативу с акцентом на ИИ-нагрузки. В то же время AMD и Intel не имеют собственных Arm-продуктов, поэтому их Strix Halo или возможный Nova Lake-AX конкурируют в традиционном x86-сегменте.

Пока MTT AI Book выглядит как амбициозная попытка закрепиться в ИИ-классе тонких ноутбуков, но синтетические тесты не впечатляют. Окончательные выводы можно будет делать лишь после независимых обзоров и проверки оптимизации драйверов и прошивки.


