Или ИИ, или видеокарты: NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году

Искусственный интеллект стремительно захватывает мир сервисов и программного обеспечения, но геймеры за это платят. По информации издания The Information, NVIDIA полностью отложила запуск обновленной линейки видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Причина заключается в том, что компания делает ставку на ИИ-ускорители и фактически отодвигает игровой сегмент на второй план из-за дефицита передовой памяти GDDR7.





Изначально NVIDIA планировала анонс серии GeForce RTX 50 SUPER на выставке CES 2026, а начало продаж — в первом или втором квартале 2026 года. Однако в конце 2025 года руководство компании решило полностью заморозить этот релиз, і на выставке презентации не состоялось. Ключевая причина — использование в SUPER-версиях высокоплотной памяти GDDR7 объемом 3 ГБ на чип, которую в NVIDIA сочли слишком ценной для ИИ-продуктов.

Линейку SUPER разрабатывали именно с прицелом на увеличенный объем видеопамяти. В частности, улучшенные GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080 должны были получить более плотные модули GDDR7. План выглядел так: RTX 5070 SUPER — 18 ГБ, а RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ памяти GDDR7. Это должно было существенно повысить привлекательность карт для современных игр и работы с тяжелыми графическими проектами.

Однако именно такая память активно используется и в ИИ-ускорителях NVIDIA — в частности в RTX PRO 6000 Blackwell и решениях серии Rubin CPX. Поскольку это направление приносит значительно более высокую маржу, компания решила направить ограниченные поставки GDDR7 именно туда. В результате геймеры остаются с базовыми видеокартами RTX 50-й серии по завышенным ценам — без ожидаемого апгрейда.





Более того, проблемы коснулись и следующего поколения потребительских видеокарт. По данным источников The Information, внутренняя дорожная карта NVIDIA уже предусматривает сдвиг сроков для серии RTX 60 Rubin. Массовое производство этих видеокарт планировали начать в конце 2027 года, но и эти сроки могут сместиться. Основная угроза — нехватка производственных мощностей памяти у ключевых поставщиков: Samsung, Micron и SK hynix.

Источник: techpowerup