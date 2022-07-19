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«Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормы

«Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормы

«Нова пошта» сообщила, что и дальше будет выплачивать ежемесячную материальную поддержку мобилизованным сотрудникам, несмотря на изменения в законодательстве. Ее размер составит 10 000 гривен.

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До сих пор сохранение среднего заработка всем работникам, призванным на военную службу, гарантировалось на законодательном уровне. Однако 19 июля 2022 года вступил в силу Закон «Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормы«Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормыЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX,  который предусматривает внесение важных изменений, в частности, в ч. 3 ст. 119 КЗоТ Украины. Из статьи исключены положения о сохранении среднего заработка по месту работы за работниками на время призыва на военную службу. Следовательно, теперь за такими работниками будет сохраняться только место работы и должность, но сохранение среднего заработка больше не гарантируется государством — вышеупомянутые изменения снимают с работодателей обязанность платить среднюю зарплату сотрудникам, призванным на военную службу. Другими словами, теперь решение платить или не платить мобилизованным сотрудникам среднюю зарплату принимает работодатель.

Новая почта ценит каждого сотрудника и его вклад в развитие компании. Более 2500 сотрудников компании мобилизованы и героически защищают будущее нашей страны в горячих точках, поэтому компания решила ввести ежемесячную поддержку для мобилизованных работников в размере 10 000 гривен.

из заявления «Нова пошта»

Очевидно, что далеко не все работодатели окажутся такими социально ответственными, как «Нова пошта», и, скорее всего, это приведет к внутренне коллективным конфликтам и росту социальной напряженности. В AIN обратили внимание, что 12 июля, за несколько дней до подписания закона, на сайте президента Украины появилась петиция, с просьбой вернуть документ на доработку (сейчас ее подписало чуть более 1300 граждан). В то же время, просто отменить уже действующий закон № 2352-IX не получится — это можно сделать только с прохождением всех обязательных стадий законодательного процесса. То есть нужно, чтобы Президент или кто-то еще «Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормы«Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормыСогласно Конституции Украины, право законодательной инициативы в парламенте принадлежит Президенту, народным депутатам, Кабинету Министров. внес новый законопроект, который отменит действующий, а Рада за него проголосовала.

«Нова пошта» готовится к экспансии на рынок ЕС — уже к концу года первые отделения появятся в Польше


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