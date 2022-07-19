«Нова пошта» будет ежемесячно выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам, несмотря на отмену такой законодательной нормы

«Нова пошта» сообщила, что и дальше будет выплачивать ежемесячную материальную поддержку мобилизованным сотрудникам, несмотря на изменения в законодательстве. Ее размер составит 10 000 гривен.

До сих пор сохранение среднего заработка всем работникам, призванным на военную службу, гарантировалось на законодательном уровне. Однако 19 июля 2022 года вступил в силу Закон Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX, который предусматривает внесение важных изменений, в частности, в ч. 3 ст. 119 КЗоТ Украины. Из статьи исключены положения о сохранении среднего заработка по месту работы за работниками на время призыва на военную службу. Следовательно, теперь за такими работниками будет сохраняться только место работы и должность, но сохранение среднего заработка больше не гарантируется государством — вышеупомянутые изменения снимают с работодателей обязанность платить среднюю зарплату сотрудникам, призванным на военную службу. Другими словами, теперь решение платить или не платить мобилизованным сотрудникам среднюю зарплату принимает работодатель.

Новая почта ценит каждого сотрудника и его вклад в развитие компании. Более 2500 сотрудников компании мобилизованы и героически защищают будущее нашей страны в горячих точках, поэтому компания решила ввести ежемесячную поддержку для мобилизованных работников в размере 10 000 гривен. из заявления «Нова пошта»

Очевидно, что далеко не все работодатели окажутся такими социально ответственными, как «Нова пошта», и, скорее всего, это приведет к внутренне коллективным конфликтам и росту социальной напряженности. В AIN обратили внимание, что 12 июля, за несколько дней до подписания закона, на сайте президента Украины появилась петиция, с просьбой вернуть документ на доработку (сейчас ее подписало чуть более 1300 граждан). В то же время, просто отменить уже действующий закон № 2352-IX не получится — это можно сделать только с прохождением всех обязательных стадий законодательного процесса. То есть нужно, чтобы Президент или кто-то еще Согласно Конституции Украины, право законодательной инициативы в парламенте принадлежит Президенту, народным депутатам, Кабинету Министров. внес новый законопроект, который отменит действующий, а Рада за него проголосовала.