«Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг





С 5 октября 2020 года «Нова пошта» начала принимать электронные документы приложения «Дія» для идентификации и верификации личности при оказании услуг. Это означает, что теперь клиенты компании, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения «Дія» версии 2.0 и выше.

Алгоритм использования «Дія» в «Новой поште» следующий:

Клиент открывает документ, удостоверяющий личность, в приложении на своем смартфоне.

Оператор с помощью сканера считывает штрих-код, находящийся непосредственно под документом на смартфоне клиента.

Далее направляется запрос в мобильное приложение Дія, где клиент подтверждает передачу документа Новой почте

В течение нескольких секунд на компьютере оператора высвечиваются ФИО клиента

Если они совпадают с данными получателя, прописанными в экспресс-накладной, оператор выдает клиенту посылку

В случае несовпадения оператор Новой почты попросит предъявить бумажный документ.

Кроме того, с помощью приложения «Дія» клиенты могут пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5000 грн, как того требует законодательство о финмониторинге. По закону оператор отделения раз в год обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

Теперь клиент может предоставить паспорт гражданина (ID-карту) или загранпаспорт в приложении «Дія» для верификации. Оператор сканирует документ, после этого клиент в своем приложении должен согласиться с тем, что копия документа передается компании и дальше документ загружается в систему NovaPay и сохраняется в соответствии с действующим законодательством.

«Мы в Новой поште хотим, чтобы нашим клиентам всегда было просто и удобно получать услуги. IT-команда группы компаний Нова пошта провела совместную работу с Министерством цифровой трансформации, мы стали одними из первых, кто протестировал новую версию приложения, которая позволяет считывать документы с помощью сканера оператора. Благодаря совместным усилиям мы получили техническую возможность принимать электронные документы из приложения Дія. Поэтому теперь клиенты, имеющие установленное приложение, смогут еще быстрее получать свои отправления и денежные переводы», — отметил Александр Бульба, СЕО Новой пошты.

Отметим, что документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправки денежного перевода на сумму 5000 грн и выше. Более подробную информацию о том, в каких случаях и какие документы может попросить оператор можно уточнить по следующей ссылке.

Напомним, что вчера Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія 2.0» («Держава в смартфоні»), включая цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП), справку переселенца, свидетельство о рождении ребенка, электронную прописку в паспортах и свидетельстве о рождении.

Источник: Нова пошта