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«Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг

«Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг

«Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг


С 5 октября 2020 года «Нова пошта» начала принимать электронные документы приложения «Дія» для идентификации и верификации личности при оказании услуг. Это означает, что теперь клиенты компании, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения «Дія» версии 2.0 и выше.

Алгоритм использования «Дія» в «Новой поште» следующий:

  • Клиент открывает документ, удостоверяющий личность, в приложении на своем смартфоне.
  • Оператор с помощью сканера считывает штрих-код, находящийся непосредственно под документом на смартфоне клиента.
  • Далее направляется запрос в мобильное приложение Дія, где клиент подтверждает передачу документа Новой почте
  • В течение нескольких секунд на компьютере оператора высвечиваются ФИО клиента
  • Если они совпадают с данными получателя, прописанными в экспресс-накладной, оператор выдает клиенту посылку
  • В случае несовпадения оператор Новой почты попросит предъявить бумажный документ.

Кроме того, с помощью приложения «Дія» клиенты могут пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5000 грн, как того требует законодательство о финмониторинге. По закону оператор отделения раз в год обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

Теперь клиент может предоставить паспорт гражданина (ID-карту) или загранпаспорт в приложении «Дія» для верификации. Оператор сканирует документ, после этого клиент в своем приложении должен согласиться с тем, что копия документа передается компании и дальше документ загружается в систему NovaPay и сохраняется в соответствии с действующим законодательством.

«Мы в Новой поште хотим, чтобы нашим клиентам всегда было просто и удобно получать услуги. IT-команда группы компаний Нова пошта провела совместную работу с Министерством цифровой трансформации, мы стали одними из первых, кто протестировал новую версию приложения, которая позволяет считывать документы с помощью сканера оператора.

Благодаря совместным усилиям мы получили техническую возможность принимать электронные документы из приложения Дія. Поэтому теперь клиенты, имеющие установленное приложение, смогут еще быстрее получать свои отправления и денежные переводы», — отметил Александр Бульба, СЕО Новой пошты.

Отметим, что документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправки денежного перевода на сумму 5000 грн и выше. Более подробную информацию о том, в каких случаях и какие документы может попросить оператор можно уточнить по следующей ссылке.

Напомним, что вчера Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія 2.0» («Держава в смартфоні»), включая цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП), справку переселенца, свидетельство о рождении ребенка, электронную прописку в паспортах и свидетельстве о рождении.

Источник: Нова пошта

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