«Нова пошта» разработала почтоматы нового формата без дисплея и уже установила 200 таких почтоматов в 95 городах Украины





Компания «Нова пошта» сообщила о начале установки почтоматов нового формата — в них отсутствуют дисплеи, на которых нужно вводить код, а ячейки открываются с помощью мобильного приложения НП. Компания уже установила 200 почтоматов нового формата возле магазинов АТБ в 95 городах Украины.

Когда заказ прибудет в почтомат, клиент получит уведомление, далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку «открыть ячейку» в мобильном приложении. Это собственная разработка «Новой пошты», которая призвана сделать сервис максимально простым и безопасным для клиентов.

«Наша главная цель — быть ближе к клиентам, поэтому для установки почтоматов мы выбрали магазины сети АТБ, ведь они есть буквально на каждом шагу. Теперь, когда вы пойдете в магазин за продуктами, можете сразу там же забрать свою посылку — это удобно и экономит время», — прокомментировал Александр Лисовец, руководитель бизнес-направления сети почтоматов «Новобокс».

К концу текущего года «Нова пошта» планирует масштабировать проект и установить почтоматы по всей сети магазинов АТБ. Отметим, что на сегодняшний день сеть магазинов «АТБ» включает 1137 магазинов в 293 населенных пунктах 24 регионов Украины.

Процесс получения посылки в новых почтоматах выглядит следующим образом:

Клиент делает заказ с доставкой в ​​ближайший почтомат После доставки заказа в почтомат получателю приходит сообщение о прибытии с инструкцией о получении Клиент может оплатить услуги доставки через мобильное приложение Новой почты или на сайте компании в разделе Трекинг. В почтомате надо зайти в мобильное приложение, перейти в раздел «Мои отправления», выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку «Открыть ячейку». Если клиент случайно закрыл ячейку, но не забрал посылку, в приложении нужно нажать кнопку «Открыть ячейку повторно». Забрать посылку и нажать «Подтвердить получение».

При заказе доставки в почтомат в АТБ действуют те же правила, что и в обычные почтоматы. А именно: в них можно получить только полностью оплаченные посылки до 30 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость посылки не должна превышать 6000 грн. Максимальные габариты отправления — 40х62х28 см. Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на 5-й день он будет перемещен на ближайшее отделение Новой почты, где бесплатно будет храниться 7 дней. Дополнительных оплат при этом нет.

Источник: Нова пошта