«Нова пошта» возобновила полноценную работу всех сервисов

Как заявила компания «Нова пошта», ее IT-специалисты устранили технический сбой, о котором мы сообщали вчера, и возобновили работу мобильного приложения.

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Все сервисы «Нової пошты» работают в штатном режиме. Компания возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации. Таким образом, все услуги в мобильном приложении доступны. Клиенты могут создавать накладные, производить онлайн-оплаты, получать и отправлять посылки через почтоматы.

Также все сервисы доступны и в отделениях: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Оплачивать посылки курьеру можно также всеми способами.

Отмечается, что причиной сбоя не была фишинговая атака. Но поподробнее о причинах в компании не рассказывают.