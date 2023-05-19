«Нова пошта» возобновила полноценную работу всех сервисов

Как заявила компания «Нова пошта», ее IT-специалисты устранили технический сбой, о котором мы сообщали вчера, и возобновили работу мобильного приложения.
Все сервисы «Нової пошты» работают в штатном режиме. Компания возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации. Таким образом, все услуги в мобильном приложении доступны. Клиенты могут создавать накладные, производить онлайн-оплаты, получать и отправлять посылки через почтоматы.
Также все сервисы доступны и в отделениях: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Оплачивать посылки курьеру можно также всеми способами.
Отмечается, что причиной сбоя не была фишинговая атака. Но поподробнее о причинах в компании не рассказывают.