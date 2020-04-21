«Нова пошта» вместе с Cainiao запустила чартерные грузовые авиарейсы из Китая, которые существенно ускорят доставку заказов в Украину

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Украинская компания «Нова пошта» вместе с китайским партнером Cainiao запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми авиарейсами. Теперь сервис курьерской доставки сможет еще быстрее доставлять посылки из этой страны, так как во время карантина спрос на них значительно вырос среди клиентов компании.

Представители компании отметили, что в последнее время клиенты «Новой пошты» стали больше заказывать в зарубежных интернет-магазинах (в основном, это доставки из Китая и США). По итогам марта количество международных посылок выросло на 30% по сравнению с февралем.

«Мы понимаем, что клиенты хотят получать свои посылки быстро, несмотря на закрытые регулярные пассажирские перевозки. Поэтому вместе с нашим китайским партнером Cainiao, мы начали доставлять заказы чартерными грузовыми рейсами. В прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза. Это товары, которые заказали клиенты «Новой пошты» на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания «Элерон», доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней партии, ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускорит доставку», — отметил Юрий Беневитский, директор «Нова пошта Глобал».

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам «Новой пошты» по всей стране. Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Напомним, что «Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений.

Источник: Нова Пошта