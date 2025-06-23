Новости Кино 23.06.2025 в 15:54 comment views icon

Бои в финальных сезонах «Ведьмака» поставил хореограф «Аколита» — предшественник ушел вслед за Кавиллом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Бои в финальных сезонах «Ведьмака» поставил хореограф «Аколита» — предшественник ушел вслед за Кавиллом

Боевые сцены «Ведьмака» были изюминкой каждого из сезонов шоу Netflix, однако ключевой хореограф-постановщик Вольфганг Штегеманн покинул проект и долгое время вопрос о том, кто же его заменил, был открытым.

Изначально Штегеманна в проект пригласил сам исполнитель роли Геральта из Ривии Генри Кавилл, который был знаком с постановщиком со времен «Миссия невыполнима: Последствия», и с тех пор хореограф снимал для сериала все ключевые боевые сцены — включая одну из самых ярких, резню в Блавикене. Как и сам Кавилл, Штегеманн отошел от проекта в четвертом и пятом сезонах, уступив место Кристоферу Кларку Ковану, режиссеру боев «Аколита».

Бої у фінальних сезонах «Відьмака» поставив хореограф «Аколіту» — попередник пішов слідом за Кавіллом
Финальный фрагмент эпизода с резней в Блавикене в сериале «Ведьмак» / Netflix

Сериал «Аколит» из вселенной Звездных войн отменили сразу после первого сезона после слабой реакции аудитории, а боевые сцены были, едва ли не единственным моментом, который получил похвалу. Кован также известен постановками для комедийных боевиков «Kingsman» и «Kingsman: Золотое кольцо», шпионского триллера «Аргайл» (где, кстати, работал с Кавиллом), а также супергеройского фильма «Чудо-женщина». Он также был частично вовлечен в работу над первым сезоном «Ведьмака», как дизайнер экшена и режиссер второго плана в четвертом эпизоде «О банкетах, бастардах и захоронениях», который адаптировал «Вопрос цены».

Напомним, что в настоящее время Netflix выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в последних двух его место занял Лиам Хемсворт (кстати, это не единственная замена, поскольку новое воплощение получил и Весемир). Четвертый находится на стадии постпродакшена и ожидается к релизу в 2025 году, пятый еще снимают и мы уже видели некоторые интересные закулисные кадры.

Напомним, что ранее шоураннеры обещали создать «идеальный переход» к новому Ведьмаку, придерживаясь канонов Анджея Сапковского:

«Без подробностей, потому что это будет огромным спойлером — но это очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренились в книгах, особенно в 5-й».

Источник: Redanian Intelligence

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