Новое мошенничество с рекламой вызывает чрезмерный расход заряда батареи и трафика на Android-устройствах

Несколько лет назад злоумышленники научились скрытно использовать вычислительные ресурсы устройств пользователей для майнинга криптовалют. Это приводило к быстрому расходу заряда батареи и чрезмерному потреблению трафика. Со временем эта проблема стала не столь актуальной. Но злоумышленники на этом не остановились и нашли другой способ использовать устройства пользователей для своего обогащения. И опять же, при этом наблюдается повышенный расход заряда батареи и интернет-трафика.

На этот раз афера осуществляется посредством рекламных сетей, размещающих объявления в мобильных приложениях. Злоумышленники научились модифицировать рекламу в приложениях для Android таким образом, чтобы фактически показывалось два рекламных объявления. Но при этом пользователь видит обычный графический баннер. А за ним скрыто видео-объявление, которое стоит дороже, требует больше системных ресурсов для воспроизведения и потребляет больше трафика. Естественно, пользователь даже не догадывается о наличии второй рекламы.

По данным BuzzFeed, винить за такое мошенничество нужно не разработчиков приложений (они устанавливают стандартный код рекламной сети) или рекламные сети. Разработчиков также можно причислить к пострадавшей стороне, так как они получили большой поток жалоб на быстрый расход заряда батареи при запуске их приложений. Рекламные сети также пострадали в результате этой махинации. Мошенники закупали дешёвые рекламные объявления, но фактически наполняют их более дорогой видео рекламой, получая на этом немалый доход. Он оценивается десятками миллионов долларов в месяц.

Источник: The Verge