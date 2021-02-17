Новое унифицированное приложение Microsoft Office наконец стало полноценно доступным для iPad





Корпорация Microsoft обновила свое унифицированное мобильное приложение Office, и теперь оно работает на планшетах Apple iPad. Новая версия Office объединяет продукты Word, Excel и PowerPoint в одном приложении. Изначально оно было запущено для iOS и Android в 2019 году. Но оно работало в оконном режиме вместо полностью оптимизированного для iPad режима.

С этим обновлением Office теперь представляет собой полноценное приложение для iPadOS и предлагает доступ ко всем планшетным вариантам офисных продуктов Microsoft. В приложение также включены некоторые полезные инструменты, предназначенные в первую очередь для мобильных задач. К ним относятся возможность быстро создавать PDF-файлы или подписывать документы, преобразовывать изображения в текст и таблицы и выполнять другие быстрые действия.

Несмотря на то, что Microsoft объединила свои офисные приложения в рамках единого мобильного пакета Office, отдельные приложения Word, Excel и PowerPoint по-прежнему доступны и регулярно обновляются. Также они поддерживают различные функции, востребованные на планшетах, включая поддержку мыши и трекпада.

Источник: The Verge