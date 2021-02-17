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Новое унифицированное приложение Microsoft Office наконец стало полноценно доступным для iPad

Новое унифицированное приложение Microsoft Office наконец стало полноценно доступным для iPad

Новое унифицированное приложение Microsoft Office наконец стало полноценно доступным для iPad


Корпорация Microsoft обновила свое унифицированное мобильное приложение Office, и теперь оно работает на планшетах Apple iPad. Новая версия Office объединяет продукты Word, Excel и PowerPoint в одном приложении. Изначально оно было запущено для iOS и Android в 2019 году. Но оно работало в оконном режиме вместо полностью оптимизированного для iPad режима.

С этим обновлением Office теперь представляет собой полноценное приложение для iPadOS и предлагает доступ ко всем планшетным вариантам офисных продуктов Microsoft. В приложение также включены некоторые полезные инструменты, предназначенные в первую очередь для мобильных задач. К ним относятся возможность быстро создавать PDF-файлы или подписывать документы, преобразовывать изображения в текст и таблицы и выполнять другие быстрые действия.

Несмотря на то, что Microsoft объединила свои офисные приложения в рамках единого мобильного пакета Office, отдельные приложения Word, Excel и PowerPoint по-прежнему доступны и регулярно обновляются. Также они поддерживают различные функции, востребованные на планшетах, включая поддержку мыши и трекпада.

Источник: The Verge

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