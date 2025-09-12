Новые аккумуляторы CATL для электрических авто: 10 минут зарядки на 478 км, ресурс 12 лет или 1 млн км

Китайская CATL представила новый литий-железо-фосфатный аккумулятор для электромобилей, предназначенных для европейского рынка.

Новый аккумулятор Shenxing Pro будет доступен в двух вариантах. В CATL заявляют, что вариант Shenxing Pro Super Long Life & Long Range обеспечивает запас хода до 758 км на одной зарядке. Срок службы аккумулятора составляет 12 лет или 1 млн км. В компании также подчеркнули, что снижение срока службы примерно на 9% происходит лишь после первых 200 тыс. км пробега.

Версия Shenxing Pro Super-Fast Charging ориентирована на быструю зарядку. В CATL утверждают, что 10-минутная зарядка обеспечивает запас хода до 478 км. Аккумулятор способен выдавать 830 кВт мощности при разгоне от 0 до 100 км за 2,5 секунды, даже если уровень заряда составляет лишь 20%.

Кроме этого в CATL отмечают, что даже при температуре -20°C 20-минутная зарядка способна обеспечить запас хода в 410 км. Срок службы этого аккумулятора составляет 10 лет.

В компании добавили, что обе версии аккумулятора используют конструкцию ячеек Wave, которая обеспечивает более высокую объемную эффективность по сравнению с традиционными конструкциями ячеек. Они также имеют всенаправленное подавление вибраций, на 25% жестче других аккумуляторов, и могут охлаждаться со всех сторон.

CATL делает большие ставки на европейский рынок, уже инвестировав более 11 млрд евро в местное производство. Стоит ожидать, что новые аккумуляторы также поступят на рынки других стран.

Мы уже писали, что ранее в этом году CATL представила модернизированную версию аккумулятора Shenxing, которая позволяет увеличить запас хода до 520 км в процессе 5-минутной зарядки.

Кроме этого General Motors совместно с SAIC и CATL разработали литий-железо-фосфатный аккумулятор, который можно полностью зарядить за 10 минут. На практике новый аккумулятор за короткий 5-минутный цикл зарядки восстанавливает запас хода более чем на 200 км.

В прошлом году CATL также представила несколько других своих разработок. В частности, батарея Tectrans-T может похвастаться колоссальной емкостью 600 кВт/ч, что может обеспечить приличный запас автономности электрическим грузовикам. CATL предлагает две версии Tectrans-T. Первая, Long Life Edition, имеет ресурс службы в 2,8 млн км и 15-летнюю гарантию. Эта версия также поддерживает решение CATL для замены аккумуляторов с помощью шасси QIJI Energy, что обещает сокращение времени простоя и повышение эффективности работы для владельцев автопарков.

Для тех, кто предпочитает быструю зарядку, предлагается версия Superfast Charging Edition. Она позволяет зарядить батарею до 70% емкости за 15 минут.

Источник: TechSpot