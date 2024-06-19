Сериал «Ведьмак» от Netflix — первые фото Лоуренса Фишберна в роли Региса

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Из четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix отсняли уже два эпизода из восьми, и в сеть попали фото и видео со съемок следующих. Кроме замены ГеральтаСериал также представит нескольких новых персонажей. Пожалуй, самый важный новый актер, после исполнителя роли Вильмака Лиама Хемсворта, — Лоуренс Фишберн.

Фишберн воплощает образ одного из самых известных и любимых персонажей второго плана в романах и дополнении The Witcher 3 «Кровь и вино» — парикмахера, целителя и высшего вампира Эмиэля Региса Рогеллека Терзиефф-Годфроя, известного друзьям как Регис. В сети появились фото и видео Лоуренса Фишберна во время съемочного процесса. Материалы обнародованные фотографом UnboxPHD.

Кадры были сделаны в живописных руинах в аббатстве Уэверли неподалеку от Лондона. Съемочная группа построила возле руин большой палаточный лагерь возле руин. Кажется, это лагерь для беженцев, бежавших от войны между Нильфгаардом и королевствами Севера. Война вспыхнула в конце третьего сезона «Ведьмака» и будет продолжаться в четвертом.

Если следовать содержанию романов Анджея Сапковского, кроме Региса в этот период с Геральтом будут путешествовать Лютик (Джои Бейти), Мильва (Мэнгер Чжан), Кагир (Эймон Фаррен), группа краснолюдов во главе с Золтаном Хиваем (Дэнни Вудберн) и Персивалем Шуттенбахом (Линден Порко). Возможно, появится и Ангулема.

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Согласно странице аббатства в интернете, руины будут закрыты для посетителей до 12 июля. Неизвестно, останется ли там съемочная группа «Ведьмака» весь этот период, съемки в аббатстве Уэверли будут продолжаться по крайней мере в течение еще нескольких дней.

Источник: Redanian Intelligence

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