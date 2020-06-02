Новые ноутбуки MSI: доступный ультрапорт Modern 14 с Ryzen 4000 и профессиональный Creator 15 с Core i7-10875H и GeForce RTX 2080 Super Max-Q

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MSI обновила свой ассортимент ноутбуков, представив две новые модели: компактный 14-дюймовый Modern 14 B4M на основе 7-нм процессоров AMD Ryzen 4000 (Renoir) и стильный 15-дюймовый Creator 15, который производитель адресует профессионалам, работающим в области дизайна, графики, фотографии и видео.

MSI Modern 14 B4M

По техническим характеристикам MSI Modern 14 B4M во многом повторяет ранее представленный Modern 14 B10R процессорами Intel Core 10-го поколения и графикой NVIDIA GeForce MX330/MX350. Разница, как было отмечено выше, кроется в платформе — новая модель построена на 7-нм процессорах Ryzen 4000.

MSI Modern 14 B4M — это компактная 14-дюймовая модель. Ее габариты составляют 319x220x16,9 мм при массе 1,3 кг. Оснащение ноутбука включает 14-дюймовый экран разрешением 1920×1080 пикселей, до 64 ГБ памяти DDR-3200 в двух слотах SO-DIMM, накопитель в форм-факторе М.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 или SATA 6 Гбит/с и аккумулятор емкостью 52 Вт⋅ч. Набор портов обычный: USB 2.0, USB 3.2 Type-C, HDMI 1.4, 3,5 мм и microSD. Беспроводные адаптеры в зависимости от модификации — Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 или WiFi 5+ Bluetooth 5.0.

На зарубежных онлайн-площадках предлагаются две версии MSI Modern 14 B4M — с Ryzen 5 4500U за $650 и с более мощным Ryzen 7 4700U за $765. Для сравнения, Modern 14 B10R с Intel Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ предлагается со скидкой за $650.

MSI Creator 15

Название MSI Creator 15 прямо намекает на то, что новинка позиционируется в качестве инструмента для тех, кто создает контент. И инструмента весьма мощного. Новый Creator 15 выделяется максимальными на сегодняшний день характеристиками, а также сдержанным современным дизайном (разве что рамки немного толстоваты по нынешним меркам) и цельнометаллическим корпусом.

MSI Creator 15 оснащается экраном IPS диагональю 15,6 дюймов. На выбор есть два варианта —Full HD (обычный или сенсорный) и UHD 4K со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB.

Аппаратным базисом Creator 15 выступает высокопроизводительная мобильная платформа Intel Comet Lake-H. Во всех конфигурациях установлен предтоповый 8-ядерный Intel Core i7-10875H (2,3/5,1 ГГц). Графическая же подсистема может быть представлена GTX 1660Ti GDDR6, RTX 2060 GDDR6, RTX 2070 Max-Q GDDR6, RTX 2070 Super Max-Q GDDR6 или GeForce RTX 2080 Super Max-Q GDDR6. Максимальный объем оперативной памяти SO-DIMM DDR4-3200 — 64 ГБ. Дисковая подсистема построена на двух NVMe-накопителях M.2 (один PCIe Gen3 и SATA, второй — только PCIe). Емкость аккумулятора составляет 99,9 Вт·ч (до 100 Вт•ч — лимит FAA для провоза в пассажирском самолете).

Оснащение MSI Creator 15 также включает дактилоскопический датчик, беспроводные интерфейсы 802.11 ax Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.1. Набор портов тоже достаточно широк: USB3.2 Gen2 Type-C/ DP(до 8K)/Thunderbolt 3, USB3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI и слот для карт памяти SD с поддержкой UHS-III.

Габариты MSI Creator 15 составляют 358,3х248х18,3-19,8 мм при массе — 2,1 кг. Увы, подробностей о сроках начала продаж и ценах пока нет.

Источник: Liliputing и Videocardz