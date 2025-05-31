Новые ограничения на переводы с банковских карт с 1 июня — что изменится и как повысить лимит

С 1 июня 2025 года украинцев ожидает новое улучшение в банковской сфере. В начале лета в Украине уменьшаются лимиты на денежные переводы для физических лиц. Это касается как переводов с карты на карту, так и платежей по реквизитам (через IBAN). Такое решение приняли крупнейшие банки страны, подписав соответствующий меморандум.

Что изменится с 1 июня?

Теперь клиенты, которых банки считают «низко» или «средне» рисковыми, смогут переводить не более 100 тыс. грн в месяц. Ранее позволяли использовать до 150 тыс. грн без ограничений.

Для тех, кого банки считают «высокорисковыми», все останется как было — максимум 50 тыс. грн в месяц.

Эти ограничения не коснутся определенных категорий владельцев банковских счетов:

тех, кто официально подтвердил свои доходы (например, получает зарплату на карточку);

волонтеров;

благотворительных организаций.

Также банки не будут ограничивать переводы между собственными счетами клиентов, если они открыты в одном и том же банке.

А если нужно перевести больше?

В таком случае банк попросит показать документы, которые подтверждают, откуда у рядового гражданина взялись такие деньги и сколько он зарабатывает. Иначе — перевод не пройдет.

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Чтобы подтвердить свои доходы, надо будет предоставить в банк определенные документы. При этом они могут быть в электронном виде. Это могут быть справки ОК5 или ОК7, которые можно сгенерировать самому, налоговая декларация, зарплатные документы, подтверждение о выплатах от государства, документы о доходах членов семьи или документы, подтверждающие волонтерскую деятельность. После проверки банк сможет отменить ограничения или установить индивидуальный лимит, который будет соответствовать официальным доходам. Также банк может отслеживать, сколько денег заходит на счет пользователя.

Как мы к этому пришли?

Еще с 1 октября 2024 года НБУ ограничил переводы с карты на карту до 150 тыс. грн в месяц. Это ограничение действовало до 1 апреля 2025 года.

А в декабре 2024 года ведущие украинские банки договорились между собой о новых общих правилах, чтобы сделать рынок банковских переводов более прозрачным. Они заменили предыдущие правила от Нацбанка. Но теперь это как бы инициатива самих банков, а не ограничение регулятора.

Источник: Судебно-юридическая газета