Новости Кино 27.07.2025 comment views icon

Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу

На Comic-Con 2025 в Сан-Диего впервые показали эксклюзивные отрывки из научно-фантастического блокбастера Disney «Трон: Арес». Пока что придется еще подождать, пока эти кадры появятся официально, но журналисты GamesRadar+ уже увидели все вживую, и делятся подробностями.

В первом фрагменте главные герои, цифровые бойцы Арес (Джаред Лето) и Афина (Джоди Тернер-Смит), выходят из виртуального мира в реальный, чтобы выследить персонажа Еву Ким (Грета Ли). Их охота превращается в динамичную погоню по автомагистрали на легендарных светоциклах, способных оставлять смертельные препятствия. Погоня заходит в паркинг, где Ева сбивает Афину с мотоцикла, захватывает транспорт и убегает прямо из-под носа.

Во втором фрагменте экшн возвращается в цифровую реальность. Афина запускает дрон за Евой. Причем это не маленький аппарат, а большая боевая единица (режиссер Йоаким Роннинг подчеркивает масштаб). Ева не одна: ее прикрывает Арес, который ранее должен был ее уничтожить, но теперь идет против собственного кода. Он решает помочь ей вернуться домой.

Это подтверждает ключевой сюжетный поворот, на который намекали в маркетинговой кампании. Цифровой убийца, которого играет Джаред Лето, неожиданно меняет сторону, потому что в нем просыпается интерес к человечности.

Пока мы ждем выхода нового видео, предлагаем посмотреть предыдущие, не менее динамичные, трейлеры.

Неизвестно, как маркетологи Disney планируют справиться с недавними скандалами, где Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах. У украинцев противоречивое отношение к Лето было и до того, благодаря его неоправданной любви к русским во время войны.

«Трон: Арес» — третья часть культовой серии после «Трон» (1982) и «Трон: Наследие» (2010). Старт показов в кинотеатрах Украины состоится 9 октября, за день до мировой премьеры.

Источник: gamesradar

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