«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата

40 лет назад Стивен Лисбергер изменил ландшафт кино, ориентированного на спецэффекты, с выходом фильма «Трон», в 2010-м его успех под пульсирующие биты Daft Punk повторил Джозеф Косински, теперь на очереди — Йоахим Роннинг с триквелом «Трон: Арес».

В «Аресе» впервые в истории франшизы мы не отправляемся в Сетку — Сетка направляется к нам. Чрезвычайно сложную программу отправляют в реальный мир на опасную миссию, знаменующую собой первую встречу человечества с существами с искусственным интеллектом.

Джефф Бриджес повторяет роль Кевина Флинна — инженера-программиста из оригинального фильма, который после взлома мейнфрейма технологической компании, в которой когда-то работал, внезапно попадает в цифровой мир и сталкивается с программами, которые он помогал разработать. Сиквел под названием «Трон: Наследие», напомним, повествовал уже о сыне Флинна, который пытался отыскать своего отца.

При этом главной звездой фильма выступает Джаред Лето, который играет суперзлодея и ту самую программу «Арес». Неизвестно, как маркетологи Disney планируют справиться с недавними скандалами, где актера обвинили в сексуальных домогательствах. У украинцев противоречивое отношение к Лето было и до того, благодаря его неоправданной любви к россиянам во время войны.

В ролях второго плана в «Трон: Арес» появляются Эван Питерс («Люди Икс», «Дэдпул 2»), Грета Ли («Человек-паук: Через Вселенные»), Джиллиан Андерсон (сериалы «Сексуальное образование», «Совершенно секретно»), Джоди Тернер-Смит, Кэмерон Монаган, Сара Дежарден, Хасан Минхадж и Артуро Кастро. Примечательно, что Питерс играет Джулиана Диллинджера, который имеет общую фамилию со злодеем первого фильма Эдом Диллинджером Дэвида Уорнера.

Музыку к фильму «Трон: Арес» написали Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails. Группа выпустила первый сингл из саундтрека «As Alive As You Need Me To Be» вместе с трейлером.

«Трон: Арес» дебютирует в украинских кинотеатрах 9 октября, за день до мировой премьеры.

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)