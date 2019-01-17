Android Q получит тёмный режим для всей системы и улучшенные настройки приватности

Если привычный цикл выпуска новых версий мобильной операционной системы Android сохранится неизменным, то уже через несколько месяцев Google анонсирует новую версию Android Q. Но ранние версии грядущего обновления ОС уже позволяют узнать некоторые из новых функций и возможностей.

Одним из наиболее заметных изменений в Android Q на текущий момент можно назвать тёмный режим для всей системы. В Android 9 Pie можно использовать тёмную тему, но она ограничена, в основном, областью уведомлений ланчером приложений. В Android Q сфера применения тёмного режима расширена и на другие сферы, включая меню настроек. Кроме того, возможно принудительное использование тёмного режима и для приложений, которые сами не имеют подобной опции.

Кроме того, в Google продолжают повышать приватность пользователей. В Android Q будет внедрено новое разрешение на использование системных ресурсов «разрешать только во время использования приложения».

Кроме того, есть признаки того, что Google работает над внедрением собственного режима использования мобильного устройства в качестве замены компьютеру – своеобразный аналог Samsung DeX. Пользователь сможет подключить к смартфону внешний монитор и работать с ним вместо маленького экрана мобильного устройства. Также есть настройки для встроенной функции записи изображения с экрана, но на текущий момент в ранних сборках ОС она ещё не работает должным образом.

Как ожидается, анонс Android Q может состояться в мае во время проведения традиционной конференции для разработчиков. Так было с предыдущей версией Android 9 Pie. А полноценный выход Android Oreo и Android Pie приходился на август – после нескольких месяцев бета-тестирования.

Источник: The Verge