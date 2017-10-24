Новые изображения смартфона OnePlus 5T подтверждают вытянутый дисплей с тонкими рамками сверху и снизу

Судя по всему, смартфон OnePlus 5T на самом деле существует и его анонс может состояться в самое ближайшее время. На этой неделе появилось сразу несколько новых изображений новинки, которые хорошо согласуются с опубликованными ранее изображениями и слухами.

Сначала OnePlus 5T якобы ненадолго появился на сайте производителя, и кто-то успел задокументировать это появление на фото выше. Качество снимка оставляет желать лучшего, но на нем можно разглядеть устройство, которое спереди очень похоже на смартфоны Samsung Galaxy S8. Оно выделяется вытянутым дисплеем и тонкими рамками снизу и сверху. На изображении также можно увидеть рекламный слоган «Larger Screen. Same Footprint.», который недвусмысленно указывает на то, что единственным отличием по сравнению с нынешним OnePlus 5 станет более крупный экран.

Второе изображение (заглавная иллюстрация) опубликовал ресурс Android Authority и оно демонстрирует тот же дизайн, что и предыдущие изображения.

Предыдущие слухи приписывали OnePlus 5T дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей с популярным нынче соотношением сторон 18:9, SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеру и две версии с 64 и 128 ГБ встроенной флэш-памяти соответственно. Также сообщается, что лицевая панель прикрыта изогнутым стеклом Gorilla Glass 2.5D, а сканер отпечатков пальцев переедет на тыльной сторону корпуса.

Анонс OnePlus 5T ожидается в начале следующего месяца.

Источник: Gizmochina и Android Authority