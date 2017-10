Новый лаунчер Microsoft Launcher для Android позволяет начать работу на смартфоне, а продолжить – уже на компьютере

Корпорация Microsoft предпринимает шаги, направленные на устранение грани между компьютером и смартфоном. Как минимум, относительно устройств на платформе Android. Так, компания анонсировала запуск собственного лаунчера под названием Microsoft Launcher.

Одной из основных функциональных возможностей Microsoft Launcher является Continue on PC. Эта функция позволяет начать работу или просмотр контента на Android-смартфоне, а затем продолжить с того же места уже на компьютере с ОС Windows. Дополнительно Microsoft Launcher более гибко настраивать интерфейс рабочего стола, например, закреплять избранные контакты на домашнем экране. При помощи функции The Feed пользователь может быстро найти наиболее часто используемые приложения, последние новости, важные события и др. Доступ к The Feed осуществляется при помощи жеста слева направо. Отдельно сообщается о поддержке новых «жестов» для повышения производительности.

Приложение Microsoft Launcher для Android уже доступно для предварительного ознакомления. Пользователи бета-версии Arrow Launcher автоматически получат обновление до Microsoft Launcher. Поддержка функции Continue on PC появится вместе с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, запланированного на 17 октября.

