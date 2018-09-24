Новый поиск Microsoft Search будет использоваться в Office, Windows, Bing и других продуктах компании

Корпорация Microsoft рассказала о своих амбициозных планах полностью переделать поисковый опыт в Office, Windows, Bing и других продуктах. Новая версия поиска получила название Microsoft Search и первоначально появится в Bing и Office.com. Это произойдёт уже сегодня (но пока только для бизнес-пользователей).

Bing никуда не исчезнет, но Microsoft Search – это новое название для комбинации Bing и поисковых результатов, которые пользователь может ожидать найти в приложениях Windows. Новый поиск предназначен для объединения традиционных результатов поиска с командами, функциями приложения и персонализированными результатами. Поиск перемещается в центральную область приложений Office, что позволяет пользователям Excel находить команды и функции в результатах наряду с документами и другими результатами поиска.

Новые поисковый опыт Microsoft будет контекстуальными для каждого приложения и даже интегрируется в сторонние сервисы в 2019 году. Сначала Office.com и Bing будут размещать в верхней части результатов поиска локальные сайты, файлы и контакты предприятий. В следующем году приложения Microsoft Office будут обновлены, чтобы включить поддержку навигации и команду из панели поиска.

Помимо интеграции с Office, Microsoft также внедрит новый поиск в качестве поиска по умолчанию в Windows 10. В первой половине 2019 года поиск в Windows 10 будет обновлён, чтобы включать результаты поиска по локальным сайтам и организациям. Он станет более мощным после того, как сторонние сервисы и приложения также смогут работать с ним в 2019 году.

Источник: The Verge