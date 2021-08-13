Новый фильм «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выйдет на Apple TV+ 5 ноября

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Том Хэнкс продолжает сотрудничество с Apple. После релиза военной драмы «Грейхаунд», которая собрала хорошие отзывы, актер сыграл главную роль в научно-фантастической картине «Finch» / «Финч», премьера которой состоится 5 ноября на платформе Apple TV+.

Хэнкс сыграет Финча, инженера-робототехника. Он один из немногих, кто выжил после катастрофического солнечного происшествия, которое превратило планету в пустыню. Последние десять лет Финч провел в подземном бункере вместе со своим псом Гудиером.

Финч создает робота, чтобы присматривать за Гудиером, когда он больше не сможет этого делать. Затем трио отправляется в опасное путешествие по безлюдному американскому западу. Финч пытается показать роботу, которого он называет Джеффом, радость и чудо быть живым.

В основе фильма лежит сценарий Крейга Лака и Айвора Пауэлла. Режиссером является Мигель Сапочник, снявший несколько эпизодов «Игры престолов». Продюсерами выступают Кевин Мишер, Джек Рэпк, Жаклин Левин и Айвор Пауэлл.

Источник: 9to5mac