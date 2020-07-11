Рецензия на военную драму Greyhound / «Грейхаунд»

Военно-морская драма Greyhound с Томом Хэнксом в главной роли – первый голливудский блокбастер, авторы которого, Sony Pictures, сдались на милость COVID-19 и решили, не дожидаясь открытия (или повторного закрытия) кинотеатров, выпустить свой фильм сразу в цифре. 10 июля 2020 г., несмотря на ворчание Хэнкса, Greyhound появился на Apple TV+.

Greyhound / «Грейхаунд» Жанр военная драма

Режиссер Аарон Шнайдер

В ролях Том Хэнкс (Эрнест Крауз), Элизабет Шу (Эвелин), Стивен Грэм (Чарли Коул), Роб Морган (Джордж Кливленд), Мануэль Рульфо (Лопез), Карл Глусман (Эппштейн) и др.

Студии Sony Pictures, Apple TV+

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Я всегда полагал, что эсминцы типа «Флетчер» выиграли войну…они были сердцем и душой малого флота.

лейтенант-коммандер Фрэд Эдвардс

Мы, пожалуй, согласимся с Томом Хэнксом, который мечтал увидеть Greyhound на большом экране. Напряжение фильма, который представляет собой, по сути, один длинный 48-часовой бой, умело нагнетаемое тревожным саундтреком и мощными звуковыми эффектами, наверняка лучше ощущалось бы в кинозале, где звук чувствуешь даже грудной клеткой, а экран занимает большую часть поля зрения. Но даже на телеэкране фильм смотрится неплохо – это качественная военная драма, рассказывающая о двух сутках из жизни капитана эсминца конвоя, сопровождающего гражданские суда в Северной Атлантике.

Greyhound, сценарий которого дорабатывал сам Хэнкс, основан на романе писателя-мариниста Сесила Скотта Форестера The Good Shepherd. Это одно из немногих произведений Форестера, посвященных Второй мировой войне, славу писателю принесла серия романов о капитане Хорнблауэре, события которых происходят намного раньше, в 1794 – 1848 гг. Герой The Good Shepherd / Greyhound – капитан эсминца USS Keeling Эрнест Крауз, получивший свое первое назначение на корабль и отправляющийся через Атлантику в качестве командира группы сопровождения американского конвоя. Естественно, в первый же свой поход Крауз сталкивается с одной из знаменитых «волчьих стай» адмирала Деница.

Режиссером картины выступил оскаровский лауреат (за короткометражку Two Soldiers) Аарон Шнайдер, который более десяти лет не работал в большом кино. Тем не менее, им с Хэнксом удалось создать очень необычный фильм, который через рутину самых простых операций, через стаккато приказов и короткие тексты радиообмена между кораблями передает колоссальное напряжение морского боя, груз ответственности, лежащий на плечах капитана. В Greyhound совсем нет пафоса, бои здесь происходят в основном в глубине командных постов и боевых рубок, напряжение передается через писк сонара, нервные рукописные отметки кораблей на карте и изменяющиеся значения азимута и дальности. В фильме есть несколько эффектных эпизодов боя, в которых USS Keeling отклоняется от торпед, проходит впритирку к гражданскому судну или расстреливает всплывшую подводку из всех орудий, но пугают и вызывают нервную дрожь как раз совсем другие моменты.

Для большей реалистичности Greyhound снимали на борту настоящего эскадренного миноносца Второй мировой USS Kidd (DD-661). Этот эсминец класса Fletcher, самого массового класса боевых кораблей в истории, стал музеем в городе Батон-Руж, Луизиана. Морские же сцены снимали уже на борту современного корабля, фрегата канадских ВМС HMCS Montréal (FFH 336).

Как и в оригинальных романах Сесила Скотта Форестера, авторы фильма не утруждают себя разъяснением морской терминологии, обрушивая на зрителя диалоги, практически на 80% состоящие из жаргона. И, в отличие от романов Форестера, морского словаря в конце книги здесь нет. Если вы знакомы с терминологией – выплывете, если нет — что ж, потеряете часть удовольствия от просмотра.

Greyhound практически на сто процентов концентрируется на фигуре капитана, то есть на персонаже Хэнкса. Это его бой, его ответственность и его ошибки. Остальные герои фильма не более чем вспомогательные органы, которые необходимы капитану для управления кораблем и ведения боя. Собственно, это то, за что фильм справедливо ругают: образы персонажей, кроме персонажа Хэнкса, здесь совершенно не раскрыты. Хронометраж фильма невелик, а насыщенность событиями высока, на душевные метания и пространные беседы просто нет времени.

А вот к чему у нас точно есть вопросы, так это к логике происходящего. Как офицера, только что получившего командование кораблем и отправляющегося в свой первый боевой поход, могут назначить командиром конвоя? Нонсенс. Как и, главное, зачем лодки «волчьей стаи» выходят на связь с противником? Зачем лодкам вообще охотиться на юркий и опасный конвойный корабль, ведь их цель – транспортники? Кроме того, самые внимательные поклонники морской истории наверняка заметят несоответствие классов лодок, действующих в рамках одной стаи, временному периоду, несоответствие эмблем на рубках и т.д. Да, кому-то это важно, но я думаю, мы простим авторам фильма эти небольшие вольности, все же им нужно было показать охотников некими подводными демонами, несколько обезличенными и смертельно опасными.

До выхода фильма Greyhound сравнивали с легендарным подводным эпиком Das Boot (1981). Нет, Greyhound, бесспорно, не дотягивает до шедевра Вольфганга Петерсена и Лотара-Гюнтера Буххайма, все же Буххайм сам служил на той лодке и описывал то, что видел своими глазами, а история, рассказанная в Greyhound, все-таки выдуманная. Тем не менее, Greyhound неплохо дополняет Das Boot, позволяя взглянуть на подводную войну с другой стороны. В любом случае, это неплохой фильм, который стоит посмотреть, пусть даже и не совсем в том формате, в котором хотелось бы Тому Хэнксу.