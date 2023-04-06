«Новый канал» опубликовал в Instagram фейковую биографию Олеся Гончара (пост удален) – «факты» для нее предоставил ChatGPT

На странице «Нового канала» в Instagram вышла подборка сведений из биографии известного писателя Олеся Гончара, которая оказалась фейком и уже удалена. Администрация паблика обвиняет в подделке ChatGPT. Признав фейк, канал опубликовал новую запись в Instagram, в которой обвинил в предоставлении неправдивой информации ChatGPT.

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«Интересные» сведения начинаются непосредственно с рождения писателя. Утверждалось, что Гончар родился в селе Сосница Черниговской области. Внимательные пользователи заметили, что писатель родился на Днепровщине, в селе, которое позже стало частью города Днепра. В Соснице же родился Александр Довженко.

Также утверждалось, что Олесь Гончар был вывезен в Германию на принудительные работы, потом каким-то образом попав в плен к американцам, где изучил английский язык и увлекся чтением литературы. Фронтовик Гончар действительно находился у немцев (в плену), но никаких работ и тем более американцев в его биографии нет.

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До 1990 года, когда Гончар вступил в Народный Рух, он был членом КПСС и депутатом Верховного Совета СССР. Эти факты исключали приписываемую ему правозащитную деятельность – Гончар никак не мог возглавлять Хельсинкскую группу. Также он не состоял профессором кафедры искусствоведения Киевского Университета, но был членом Академии наук Украины.

На фейк первым обратил внимание пользователь Instagram Алексей Екименко, впервые опубликовавший опровержение.

Джерело: New Voice