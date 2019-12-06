Потребительская подписка Microsoft 365 Life станет доступна весной 2020 года

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Microsoft уже несколько месяцев готовит потребительскую версию подписки на Office 365 под названием Microsoft 365. Изначально сообщалось, что компания представит её в рамках своей корпоративной платформы Teams ранее в этом году. Теперь появилась информация, что потребительская подписка называется M365 Life – именно такое название используется в данный момент внутри компании.

Фактически это ребрендинг Office 365 Personal и Home, однако, предполагается, что Microsoft 365 Life дополнительно будет включать менеджер паролей. Весьма полезная опция, учитывая тот факт, что 44 млн учётных записей Microsoft используют скомпрометированные пароли, которые содержатся в различных базах данных.

Microsoft также работает над «пожизненной» версией Microsoft Teams, которая включает такие функции, как обмен документами, местоположением и общие семейные календари. Скорее всего, она будет связана с подпиской на Microsoft 365 Life.

Пока не ясно, будут ли какие-либо изменения в стоимости существующих подписок на Office 365 Personal и Home. Запуск потребительской версии подписки на офисные продукты Microsoft ожидается весной 2020 года, что может совпасть со сроками проведения конференции Build или отдельным мероприятием, посвящённым Windows 10X и Surface Neo.

Источник: The Verge