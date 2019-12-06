Потребительская подписка Microsoft 365 Life станет доступна весной 2020 года
Microsoft уже несколько месяцев готовит потребительскую версию подписки на Office 365 под названием Microsoft 365. Изначально сообщалось, что компания представит её в рамках своей корпоративной платформы Teams ранее в этом году. Теперь появилась информация, что потребительская подписка называется M365 Life – именно такое название используется в данный момент внутри компании.
Фактически это ребрендинг Office 365 Personal и Home, однако, предполагается, что Microsoft 365 Life дополнительно будет включать менеджер паролей. Весьма полезная опция, учитывая тот факт, что 44 млн учётных записей Microsoft используют скомпрометированные пароли, которые содержатся в различных базах данных.
Microsoft также работает над «пожизненной» версией Microsoft Teams, которая включает такие функции, как обмен документами, местоположением и общие семейные календари. Скорее всего, она будет связана с подпиской на Microsoft 365 Life.
Пока не ясно, будут ли какие-либо изменения в стоимости существующих подписок на Office 365 Personal и Home. Запуск потребительской версии подписки на офисные продукты Microsoft ожидается весной 2020 года, что может совпасть со сроками проведения конференции Build или отдельным мероприятием, посвящённым Windows 10X и Surface Neo.
Источник: The Verge