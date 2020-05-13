Новый отчет Sony: 110 миллионов PlayStation 4 и выпуск PlayStation 5 в конце года
Sony опубликовала отчет за минувший квартал и весь 2019 финансовый год, который завершился у нее 31 марта. И квартал этот, как и год в целом, был для компании далеко не самым успешным, что, в целом, было вполне ожидаемо, учитывая, приближение конца «жизненного цикла» PS4. Мы выбрали из отчета ключевые моменты.
- Квартальная выручка Sony составила $16,33 млрд. Это на 18% меньше, чем было год назад. Операционная прибыль за год уменьшилась на 57%, до $330 млн. Чистая прибыль оказалась равна $11,67 млн, уменьшившись за год на 86%.
- По итогам всего года выручка составила $77,15 млрд, а операционная прибыль — $7,9 млрд, а чистая прибыль — $5,44 млрд. Для сравнения: в 2018 году эти оказатели были равны соответственно $80,94 млрд, $8,35 млрд и $8,56 млрд.
- Сильнее всего просели продажи игрового подразделения Game & Network Services (G&NS), что, как отмечалось выше, не должно удивлять, учитывая закат нынешнего поколения консолей. Подразделение Electronics Products & Solutions (EP&S), второе по объему выручки, зафиксировало примерно такой же спад, как G&NS. Напомним, в прошлом году Sony объединило в рамках EP&S смартфонный бизнес Mobile Communications (MC), а также подразделения IImaging Products & Solutions (IP&S, (цифровые фото- и видеокамеры, профессиональное оборудование)), Home Entertainment & Sound (HE&S, домашние теле-, видео- и аудиосистемы).
- За 2019 год Sony отгрузила 13,6 миллиона единиц PS4, что меньше 17,8 миллиона устройств за 2018 год — таким образом, поставки консоли за все время уже достигли 110 миллиона устройств. Никаких прогнозов по поставкам на этот год Sony не приводит, отмечая лишь, что ожидает дальнейшего спада.
- Продажи игр сократились с 257,6 миллиона до 245 миллионов копий. На «цифру» пришлось 51% против 37% годом ранее. При этом с января по март доля цифровых копий составляла 66%.
- Количество подписчиков PS Plus выросло до 41,5 миллиона против 36,4 миллиона на конец предыдущего фискального года.
- Планы по выпуску PS5 не изменились — новое поколение поступит в продажу к этому рождественскому сезону, хотя Sony и признает, что пандемия COVID-19 создала некоторые трудности. Увы, пока более точной даты Sony не раскрывает, как и даты полноценной презентации своей новой консоли.
Источник: Sony