Новый счетчик Twitter может поднять вашу самооценку (или наоборот) — он покажет, сколько людей сохранили публикацию в закладки

Если вы можете похвастаться тем, что люди добавляют ваши публикации в закладки, новый инструмент Twitter может потешить ваше эго. Соцсеть добавила счетчик закладок в приложение для iOS – он, подобно инструментам, подсчитывающим количество лайков, ретвитов и цитат, покажет сколько людей сохранили ваш твит.

Компания отмечает, что раздел закладок все еще приватный. Пользователи могут узнать, популярны ли их твиты, но не будут знать, кто именно сохранил публикацию.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023