Twitter запрещает «желать зла» другим — обновлена политика соцсети касаемо контента с угрозами насилия

Содержание обновленного документа похоже на предыдущий вариант — однако в некоторых правилах Twitter очень конкретный, а в некоторых — высказывается слишком расплывчато.

We’ve made a few changes to our policies around violent content and similar language. Today, we’ve officially launched our Violent Speech policy, which prohibits violent threats, wishes of harm, glorification of violence, and incitement of violence. 🧵 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 28, 2023

И обновленная, и устаревшая политики запрещают угрожать насилием или «прославлять» его в большинстве случаев. Однако в предыдущем варианте документа было сказано:

«Заявления, выражающие желание или надежду на то, что кто-то потерпит физический ущерб, выражают нечеткие или косвенные угрозы и которые вряд ли повлекут за собой серьезные или длительные травмы, не подпадают под действие этой политики, но могут быть рассмотрены повторно для введения дополнительных мер».

В новой политике теперь запрещаются сами «пожелания зла»:

«Вы не можете желать или надеяться на причинение вреда. Это включает (но не ограничивается этим) пожелание смерти, болезни, трагических случаев или других физически вредных последствий».

Еще одно нововведение в политике — то, что правила отныне не указывают, кого конкретно защищают. Ранее было ясно сказано: «Вы не можете угрожать насилием отдельному лицу или группе людей». Новая политика не содержит слов «отдельное лицо» или «группа», а выбирает термин «другие».

Новая политика запрещает высказывать угрозы в сторону «цивильных домов, шелтеров или инфраструктуры» с исключениями, связанными с комментариями о видеоиграх или спортивных событиях, а также сатирическими высказываниями или художественными цитатами — когда «контекст — это выражение точки зрения, а не призыв к насилию».

За нарушение раньше могли заблокировать навсегда — но новое наказание, вероятно, будет менее суровым (приостановка аккаунта или просто удаление твита). Фактические решения будут приниматься теми, кто еще остался в команде модераторов соцсети после масштабных увольнений.

Эти изменения не кажутся слишком странными, если не учитывать предыдущих заявлений нынешнего генерального директора Twitter. Илон Маск раньше часто выступал за свободу выражения любых мнений, разрешенных законом.

За время его правления в компании введен ряд изменений относительно рекламной политики: теперь соцсеть позволяет политическую рекламу и рекламу каннабиса.

Источник: The Verge, Engadget