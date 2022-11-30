Новый трейлер мультфильма по Super Mario Bros. — в нем впервые показали Принцессу Пич и Донки Конга

Спустя месяц после того, как Nintendo представила первый трейлер анимационного фильма о Марио, опубликовали еще одно видео – на этот раз давая фанатам возможность впервые взглянуть на принцессу Пич и гориллу Донки Конга.

Трейлер

Боевик-комедия, снятый Аароном Хорватом и Майклом Джелеником, является первым анимационным фильмом, основанным на популярной видеоигре Nintendo. В фильме, написанном сценаристом Мэттью Фогелем, представлен звездный ансамбль актеров, в том числе Крис Пратт, Сет Роген, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Киген-Майкл Ки и Чарли Дэй. Над мультфильмом совместно с Nintendo работала студия Illumination, подарившая нам такие мультипликационные шедевры как «Гадкий я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных».

В новом трейлере, выпущенном во вторник, показано, как Марио (озвученный Праттом) выходит на арену, где пытается справиться с Донки Конгом (Роген) — вымышленной гориллой из игровой вселенной Nintendo (впервые Донки Конг появился в популярной одноименной игре 1981 года).

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В еще одной сцене Луиджи (Дэй) угрожает главному врагу братьев Боузеру (Блэк). В трейлере продолжается путешествие Марио с препятствиями по Грибному Миру и Радужной дороге, на пути к освобождению принцессы Пич (озвученная Тейлор-Джой).

“Давай, Марио. Наше большое приключение начинается сейчас”, — говорит милый человекоподобный гриб Тоад (озвученный Ки) в трейлере, и Марио прислушивается к нему.

Консольная игра Super Mario Bros. была создана компанией Nintendo в 1985 году на основе аркадной игры Mario Bros. Игра также вдохновила на создание нескольких сиквелов игр, телевизионного мультфильма и фильма в 1993 году (его часто называют одной из худших киноадаптаций видеоигр — 3,8 балла из 10 на IMDb), а теперь и анимационного мультфильма.

Сначала адаптацию планировали выпустить на большие экраны 21 декабря 2022 года, теперь же премьера запланирована на 7 апреля 2023 года в издательстве Universal Pictures.

Источник: The Hollywood Reporter