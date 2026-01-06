Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников

Marvel выпустила полноценный третий тизер «Мстителей: Судный день», в котором показали Людей Икс. Ранее в сети показывали описание и несколько скриншотов, но теперь ролик можно увидеть вживую.

И почти все, что писали там, оказалось правдой. В кадре появляется уничтоженная Школа мутантов, сквозь которую медленно движется камера и показывает самого Чарльза Ксавьера, сидящего в своем кресле. Далее в воздухе зависает шахматный король, а рядом появляется Магнето. Давние соперники Чарльз и Эрик берутся за руки друг друга как друзья, обмениваются взглядами и улыбками.

«Смерть следует за каждым из нас. Это я знаю наверняка. Вопрос не в том, готов ли ты умереть. Вопрос в том, кем ты будешь, когда закроешь собственные глаза?» — говорит закадровый голос.

После этого тизер резко меняет тон и показывает Циклопа. Он снимает маску, его лицо в грязи и крови, а из глаз вырываются лазерные лучи и он начинает кричать. Именно этот момент ранее описывали как сцену ярости.

Ранее Marvel ограничивалась намеками. Первый тизер показал Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса с младенцем на руках, но без объяснений сцены. Во втором засветился Тор в исполнении Криса Хемсворта и теперь наконец-то дебютировали обещанные Люди Икс.

Третий тизер «Мстителей»

Над фильмом снова работают братья Руссо. Сценарий пишет Стивен Макфили вместе с Майклом Уолдроном. Премьера «Мстители: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года.