Теперь официально: Marvel показала первый тизер "Мстители: Судный день"

Тепер офіційно: Marvel показал перший тизер "Месники: Судний день"

Marvel официально представила первый тизер фильма «Мстители: Судный день».

Видео то же самое, что появлялось в утечках на прошлой неделе как экранная запись: со Стивом Роджерсом (Крис Эванс), который держит в руках младенца — вероятно, ребенка от Пегги Картер (Хейли Этвелл). Что это означает для сюжета фильма, является большой загадкой. Однако следующий тизер тоже уже «убежал» в сеть» и он посвящен Тору (Крис Хемсворт), которого так же показывают с усыновленным ребенком Лав. Персонаж на видео просит у своего отца Одина сил победить нового врага.

По слухам, следующий и третий тизер должен наконец представить Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс
Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума на мероприятии Marvel

К режиссуре вернулись давние режиссеры франшизы братья Руссо, которые представят сразу две разные команды Мстителей: новых в виде Громовержцев и команду под предводительством Капитана Америки (Энтони Маки), втянутую в войну за мультивселенную, которая также включает старые версии Людей Икс от Fox и последнюю версию Фантастической четверки.

Не очень понятно, как два кэпа уживутся в одном фильме, но в утечках говорилось, что Эванс возьмет на себя роль Кочевника (Nomad), идентичность которого в комиксах 1974 года использовал Стив Роджерс, когда отказался от щита и имени Капитана Америки и разочаровался в правительстве.

Премьеру фильма «Мстители: Судный день» ждем в декабре 2026 года.

Тизер

Постер

