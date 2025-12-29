Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера

Новости Кино 29.12.2025 comment views icon

Люди Икс официально заходят в «Мстителей» — в сети увидели уже третий тизер фильма «Мстители: Судный день»… точнее его описание. Он впервые прямо указывает на Магнето и профессора Ксавьера.

Ранее тизеры постепенно подбрасывали подсказки к сюжету фильма, которые держат в секрете. В первом из них появился Стив Роджерс (Крис Эванс), который держал на руках младенца, хотя и не очень понятно к чему это. Третий тизер пошел дальше и сфокусировался на Людях Икс, об участии которых стало известно в 5-часовом тизере. И вот почти через 9 месяцев после него Marvel наконец-то показала ключевых персонажей.

Третий тизер-трейлер «Мстителей» появился в сети не полностью, ведь их «крутят» в кинотеатрах. Вместо ожидаемого видео в официальных соцсетях появилось описание и скриншоты. Поэтому попробуем визуализировать в голове кадры, хотя было бы проще посмотреть.

Главная редакторка Nexus Point News опубликовала описание, где подтверждает участие лидеров Людей Икс — профессора Икс в исполнении Патрика Стюарта и Магнето, которого снова играет Иэн Маккеллен. Там же видно Джеймса Марсдена в роли Циклопа в костюме, максимально приближенном к комиксам

«[Тизер] начинается с темных сцен внутри Особняка Икс. Камера медленно переходит на металлическую табличку с надписью «Школа для одаренных детей Ксавьера». Она медленно движется вокруг особняка, пока вдали не появляется Ксавьер, который сидит в своем кресле», — говорится в описании.

Далее видео сосредотачивается на взаимодействии двух давних соперников. Культовое кресло Ксавьера появляется в кадре, пока в воздухе зависает шахматная фигура короля, а на фоне размыт Магнето.

«Эрик и Чарльз протягивают руки и берутся за них. Камера поднимается и показывает Чарльза в синей куртке с черным и красным символом «X». Он все еще держит руку Эрика и улыбается. Затем камера переводится на Эрика, который улыбается в ответ», — говорится в следующих кадрах.

После этого тизер показывает Циклопа, который снимает свою маску. Его лицо покрыто черным (грязью или кровью), а из глаз вырываются лазеры. Ниже показаны скриншоты из тизер-трейлера, которые удалось найти в интернете.

Люди Ікс дебютують в Marvel: новий тизер "Месників" розкрив Магнето і Ксав'єра
Кадры из 3-го тизера «Мстителей»

Режиссерами ленты снова выступают братья Руссо. Сценарий пишет Стивен Макфили, к которому присоединился Майкл Уолдрон. Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года, а «Тайные войны» на 17 декабря 2027 года.

Источник: Comic Book Movie

