Новый уровень творчества: искусственный интеллект в Photoshop теперь способен создавать изображения на основе текстовых описаний

Adobe приступила к широкому развертыванию новой функции на базе генеративного искусственного интеллекта в своем графическом редакторе Photoshop. Речь идет о создании изображений на основе текстовых описаний с помощью модели Firefly. Эта функция была анонсирована в апреле этого года.

Ранее функция Generative Fill в Photoshop позволяла только добавлять, расширять или удалять определенные части изображения. Теперь вы можете использовать эту функцию для создания изображения с нуля, введя описание в обновленный генеративный инструмент ИИ Photoshop, как и в больших языковых моделях, таких как Dall-E и Mid Journey. Затем полученный результат можно настраивать позже.

«Это действительно ускоряет время создания», — сказала Эрин Бойс из Adobe в апреле. «Идея перенести что-то из вашего ума на холст никогда не была такой простой».

Эта функция базируется на модели Firefly Image 3, которая недавно вызвала негативную реакцию художников в отношении Adobe. Создатели были разъярены формулировками в недавних условиях обслуживания Adobe, интерпретируя их так, что компания может свободно использовать их работу для обучения своих генеративных моделей ИИ. Однако впоследствии Adobe заявила, что имеет «обязательства создавать удобные для создателей искусственный интеллект», что означает «никогда не тренировать модели на основе контента клиентов».

В дополнение к созданию изображений Adobe представила функцию Enhance Detail в Generative Fill. Для Illustrator стала доступна функция Generative Shape Fill для добавления детальных векторов в уникальном стиле дизайнера, Enhanced Text to Pattern (создание настраиваемых векторных узоров в стиле художника) и Style Reference. Компания также добавила инструмент Mockup для создания «высококачественных визуальных прототипов искусства на таких объектах, как упаковка продукта», расширенные возможности выбора и тому подобное.

Источник: Engadget

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