Новый "Ведьмак", но не тот: CDPR представила игру Reigns The Witcher о смерти Геральта с озвучкой Лютика

Британская студия Nerial анонсировала новую игру в мире The Witcher. Это не продолжение основной серии: главным героем снова будет Геральт, но историю рассказывает Лютик.





Речь идет о карточной игре Reigns: The Witcher. Студия Nerial вернула серию почти через четыре года после предыдущего релиза. В новой части игрок управляет Геральтом, но не в классическом RPG-формате. Сюжет движется через выборы, случайные события и решения, которые либо продвигают историю, либо быстро заканчиваются смертью героя.





Главная «фишка» этой части это подача. Лютик пересказывает сотни баллад и историй о Белом Волке. Часть сюжетов знакома фанатам, другие же намеренно преувеличены, будто выдуманные бардом после нескольких бокалов. Кроме Геральта, в Reigns появляются Йеннефер, Трисс, Весемир и другие герои мира The Witcher.

Вместе с классическим геймплеем, в Reigns появятся мини-игры. Боевые сцены сделаны в формате ритмичных схваток, где нужно вовремя свайпать, уклоняться и готовить удары. По словам разработчиков, они вдохновлялись Crypt of the Necrodancer и пытались передать ощущение «танца с мечом», присущего боям Ведьмака.

«Это фанфик-симулятор «Ведьмака». Вы играете за Геральта, пытаетесь выжить, но все истории поданы через песни Лютика. Это квесты, которые могли произойти на самом деле, но в то же время это приключения, созданные для развлечения слушателей», — объясняют разработчики.

Смерти здесь — не ошибка, а часть идеи. Геральт умирает часто и по-разному, а каждая новая попытка это еще одна версия легенды, которую Лютик придумывает заново. Добавим, что игру издает Devolver Digital. Польская студия CD Projekt Red не занимается разработкой напрямую, однако выступает партнером и предоставляет лицензию на свою франшизу.

Релиз Reigns: The Witcher запланирован на 25 февраля, у игры уже появилась страница в Steam. Полноценного выхода The Witcher 4 придется еще подождать. Однако, по слухам, вернутся в третью часть с новым DLC можно будет очень скоро.

Источник: Games Radar