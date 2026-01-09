Новости Игры 09.01.2026 comment views icon

Польские СМИ: The Witcher 3 получит DLC с локацией в стиле "Дюны"

Маргарита Юзяк

Польские медиа намекают: The Witcher 3 может получить новое сюжетное DLC. События будут разворачиваться в пустынном регионе в стиле «Дюны», который почти не показывали во франшизе.

Слухи о третьем скрытом дополнении для The Witcher 3 начали активно появляться еще в прошлом месяце. Инсайдерские заявления подкреплялись косвенными намеками от CD Projekt, которая дала понять: студия готовит что-то неанонсированное.

Теперь к этому добавилась новость IGN Poland. По данным издания, местные источники знали о таких планах еще несколько лет назад. По крайней мере на раннем этапе разработчики серьезно рассматривали Зерриканию — экзотический пустынный регион на дальнем востоке от основной карты The Witcher 3.

IGN Poland сразу уточняет, что информация не новая и тянется еще с предыдущих лет. Но редакция считает Зерриканию логичным выбором. В дополнении «Кровь и Вино» уже были намеки на школу Мантикоры и упоминания о регионе в диалогах. К тому же, Зеррикания давно прописана в настольной игре The Witcher, так что имеет готовую основу для историй и визуала. И для игроков это будет интересный ход: с дальнего востока перенесут на далекий север.

The Witcher 3 / CD Projekt RED

Eurogamer обратил внимание на финансовую составляющую: во внутренней программе стимулирования CD Projekt прослеживается временной отрезок, напоминающий подготовку к большому релизу. По их оценкам, релиз может прийтись на 2026 год. А пока у CD Projekt нет других очевидных кандидатов.

The Witcher 4 не выйдет раньше 2027 года, Cyberpunk 2 еще на несколько лет позже. Команда продолжает разрабатывать новую IP, но до релиза ей далеко. Теоретически тем самым загадочным релизом мог быть небольшой спин-офф, но на фоне постоянных слухов о DLC для The Witcher 3 все эти сигналы складываются в одну картину.

При этом CD Projekt предупреждала, что The Witcher 4 не стоит ожидать в 2026 году. Студия перешла к долгосрочной стратегии на шесть лет с релизом сразу нескольких игр серии. На этом фоне новый контент для The Witcher 3 выглядит как способ закрыть паузу между крупными проектами.

К тому же студия вряд ли переживает, что дополнение останется незамеченным. Игра имеет готовую аудиторию в более чем 60 миллионов пользователей. А новое DLC может стать поводом вернуть часть фанатов, еще раз продать игру новым игрокам и аккуратно подготовить «переправу» к следующим частям серии.

Источник: IGN

