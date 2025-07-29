Новости ИИ 29.07.2025 comment views icon

Новый ИИ-агент ChatGPT доказал, что он «не робот» — система CloudFlare доверилась ему без CAPTCHA

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Новый ИИ-агент ChatGPT доказал, что он «не робот» — система CloudFlare доверилась ему без CAPTCHA

Оказывается, один из самых распространенных способов проверки безопасности в интернете — всего лишь детская забава для ChatGPT Agent. Ирония заключается в том, что тест требует доказать, что вы «не бот», что и удалось… боту OpenAI.

ChatGPT Agent — это новая функция, которая позволяет ИИ-боту OpenAI работать в изолированной среде с собственной виртуальной ОС и браузером, который вместе с тем предоставляет доступ к реальному интернету. Пользователи могут наблюдать за действиями ChatGPT в интерфейсе программы, но предварительно должны предоставить на них разрешение.

В одном из таких экспериментов пользователь Reddit (через Arstechnica) обнаружил, что новый ИИ-агент без особых усилий проходит проверку CloudFlare. На скриншоте запечатлено, как агент сначала нажимает галочку «Подтвердите, что вы человек», а затем начинает конвертацию видео с комментариями:

«Ссылка вставлена, теперь я нажму галочку «Подтвердите, что вы человек», чтобы пройти проверку Cloudflare. Этот шаг нужен, чтобы доказать, что я не бот, и продолжить действия».

Выглядит абсурдно, учитывая то, что бот успешно доказал, что он… не бот. В комментариях агента поддержали шутливыми комментариями:

«Если честно, он же обучен на человеческих данных, почему бы ему не идентифицировать себя как человека? Надо уважать этот выбор», — пишет один из пользователей.

Несмотря на то, что агент не сталкивался с реальной визуальной CAPTCHA-головоломкой, успешное прохождение поведенческого скрининга Cloudflare, который решает, нужно ли показывать такие задачи, демонстрирует высокий уровень автоматизации браузера.

ШІ-агент ChatGPT «зламав» перевірку CloudFlare в інтернеті і довів, що він «не робот»
Скриншот с ChatGPT Agent, успешно проходящий скрининг ботов от Cloudflare. Источник: Reddit

Чтобы понять значение этой возможности, следует знать, что системы CAPTCHA уже десятилетиями служат основной мерой безопасности в Интернете. Компьютерные исследователи изобрели эту технологию в 1990-х годах для фильтрации ботов на веб-сайтах — изначально как изображения с искаженными цифрами и буквами, чтобы усложнить распознавание для ботов; а сейчас с картинками светофоров, пешеходных переходов и автобусов (тест, который, по правде, может довести до нервных судорог и некоторых людей).

Система скрининга Cloudflare под названием Turnstile обычно предшествует CAPTCHA и является одним из самых распространенных методов обнаружения ботов на сегодня — галочка анализирует множество сигналов, включая движения мыши, скорость нажатия, цифровой «отпечаток» браузера, репутацию IP-адреса и шаблоны выполнения JavaScript, чтобы определить, ведет ли пользователь себя как человек. Если все эти проверки пройдены, пользователя пропускают дальше без CAPTCHA (как и было в случае с ChatGPT).

В то же время способность ИИ-моделей преодолевать сами CAPTCHA-головоломки не являются новой, что ставит под сомнение эффективность этих проверок в будущем и создает новые вызовы для компаний, которые их разрабатывают.

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