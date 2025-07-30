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Новости Авто 30.07.2025 comment views icon

Нужен пикап поменьше: Tesla делает выводы из провала Cybertruck

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Нужен пикап поменьше: Tesla делает выводы из провала Cybertruck

Компания Tesla рассматривает возможность создания меньшего пикапа после того, как Cybertruck фактически провалился в продажах.

Еще во время презентации этого футуристического авто с необычным дизайном, Илон Маск предполагал: если модель не найдет успеха среди покупателей, Tesla сможет создать другой, более сдержанный пикап. По его словам, на такой случай уже существует план B.

Сейчас уже очевидно: Cybertruck не стал тем прорывом, на который рассчитывала компания. Tesla планировала изготавливать по 250 тыс. таких машин ежегодно, а впоследствии — и до 500 тыс. Но реальные продажи держатся на уровне лишь 20 тысяч в год, то есть всего 10% от имеющихся производственных мощностей. Это настоящий коммерческий провал.

Несмотря на это, Tesla пока не дала зеленый свет новой модели. В то же время вице-президент компании по разработке транспортных средств Ларс Морави намекнул, что идея меньшего пикапа активно обсуждается:

«Мы всегда говорили о создании меньшего пикапа. Думаю, с появлением все большего количества роботакси мы анализируем различные варианты и размышляем: хорошо, такой транспорт может быть полезен не только для пассажиров, но и для перевозки грузов. […] Мы точно активно работаем в дизайн-студии над тем, как удовлетворить эту потребность».

Пока непонятно, идет ли речь именно об уменьшенной версии Cybertruck или о новой модели пикапа, ориентированной на грузовые перевозки. Но из комментария топ-менеджера четко видно одно: главный приоритет Tesla сейчас — не пикапы, а развитие направления роботакси.

Так что провал Cybertruck не означает, что Tesla откажется от идеи выпуска пикапа. Наоборот, компания может переосмыслить концепцию и создать более доступную и практичную модель, которая будет лучше соответствовать рынку.

Сооснователь раскритиковал Tesla: «Миру нужны дешевые авто, а не Cybertruck, похожий на мусорный бак»

Источник: electrek

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