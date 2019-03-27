Трамп распорядился «во что бы то ни стало» отправить американских астронавтов на Луну до 2024 года. NASA изначально планировала миссию на 2028 год

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Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы NASA устроила полет американских астронавтов на Луну до 2024 года — на четыре года раньше, чем планировалось изначально. Об этом на пятом заседании Национального космического совета, состоявшемся 26 марта в Хантсвилле (штат Алабама), заявил вице-президент США и нынешний лидер республиканцев Майк Пенс.

Выступая на заседании, Майк Пенс заявил, что Трамп передал NASA соответствущее распоряжение и поручил главе космического ведомства Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу «во что бы то ни стало». Вице-президент США отметил, что первоначальный план отправить американцев на Луну в 2028 году попросту «не есть хорошо».

Напомним, 11 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну. В NASA достаточно сохраняли молчание и лишь недавно обозначили в качестве ориентировочных сроков пилотируемой миссии на Луну 2028 год. И вот сейчас Белым дом выразил свое недовольство этим графиком.

«Дамы и господа, это не есть хорошо, — сказал Пенс во время выступления.

Майк Пенс призвал NASA разработать новую стратегию, подчеркнув, что космическому агентству необходимо поменять образ мышления, ставить перед собой более смелые цели и уверенно идти к ним, строго следуя графику. Он также добавил, что руководству NASA следует отказаться от контрактов с рядом подрядчиков, которые сейчас разрабатывают новые транспортные средства для путешествий в глубокий космос в пользу использующихся сейчас коммерческих ракет-носителей.

«Если коммерческие ракеты — единственный способ доставить американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, значит так тому и быть», — отметил Пенс. — «Это дело не терпит отлагательства».

То есть, вероятнее всего, сверхтяжелая ракета-носитель NASA Space Launch System (SLS) для межпланетных перелетов, которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2018 году, уже никуда не полетит. Напомним, в начале месяца стало известно, что NASA рассматривает вариант замены SLS в грядущей лунной миссии Orion EM-1 на коммерческий аналог. Очевидно, что речь о ракете SpaceX.

Еще один интересный момент из выступления Пенса — он заявил, что в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.

Вскоре после того, как Пенс сделал это заявление, глава NASA Джим Брайденстайн ответил, опубликовав в твиттере сообщение: «Вызов принят. Давайте работать».

Остается вспомнить о космических войсках, которые США хочет иметь уже до 2020 года и недавно запущенной NASA программе под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services) для стимулирования разработки частных посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну и планах строительства окололунной станции Gateway, являющихся частью старого амбициозного плана NASA использовать Луну как плацдарм для будущих миссий по освоению космоса.

Источник: The Verge