Трамп распорядился «во что бы то ни стало» отправить американских астронавтов на Луну до 2024 года. NASA изначально планировала миссию на 2028 год
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы NASA устроила полет американских астронавтов на Луну до 2024 года — на четыре года раньше, чем планировалось изначально. Об этом на пятом заседании Национального космического совета, состоявшемся 26 марта в Хантсвилле (штат Алабама), заявил вице-президент США и нынешний лидер республиканцев Майк Пенс.
Выступая на заседании, Майк Пенс заявил, что Трамп передал NASA соответствущее распоряжение и поручил главе космического ведомства Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу «во что бы то ни стало». Вице-президент США отметил, что первоначальный план отправить американцев на Луну в 2028 году попросту «не есть хорошо».
Напомним, 11 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну. В NASA достаточно сохраняли молчание и лишь недавно обозначили в качестве ориентировочных сроков пилотируемой миссии на Луну 2028 год. И вот сейчас Белым дом выразил свое недовольство этим графиком.
«Дамы и господа, это не есть хорошо, — сказал Пенс во время выступления.
Майк Пенс призвал NASA разработать новую стратегию, подчеркнув, что космическому агентству необходимо поменять образ мышления, ставить перед собой более смелые цели и уверенно идти к ним, строго следуя графику. Он также добавил, что руководству NASA следует отказаться от контрактов с рядом подрядчиков, которые сейчас разрабатывают новые транспортные средства для путешествий в глубокий космос в пользу использующихся сейчас коммерческих ракет-носителей.
«Если коммерческие ракеты — единственный способ доставить американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, значит так тому и быть», — отметил Пенс. — «Это дело не терпит отлагательства».
То есть, вероятнее всего, сверхтяжелая ракета-носитель NASA Space Launch System (SLS) для межпланетных перелетов, которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2018 году, уже никуда не полетит. Напомним, в начале месяца стало известно, что NASA рассматривает вариант замены SLS в грядущей лунной миссии Orion EM-1 на коммерческий аналог. Очевидно, что речь о ракете SpaceX.
Еще один интересный момент из выступления Пенса — он заявил, что в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.
Вскоре после того, как Пенс сделал это заявление, глава NASA Джим Брайденстайн ответил, опубликовав в твиттере сообщение: «Вызов принят. Давайте работать».
Остается вспомнить о космических войсках, которые США хочет иметь уже до 2020 года и недавно запущенной NASA программе под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services) для стимулирования разработки частных посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну и планах строительства окололунной станции Gateway, являющихся частью старого амбициозного плана NASA использовать Луну как плацдарм для будущих миссий по освоению космоса.
Источник: The Verge