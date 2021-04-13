NVIDIA анонсировала Grace — первый собственный ARM-процессор для суперкомпьютеров

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Компания NVIDIA анонсировала свой первый процессор для центров обработки данных. CPU NVIDIA Grace выполнен на базе архитектуры ARM и, по заверениям производителя, обеспечивает 10-кратный прирост производительности по сравнению с современными наиболее мощными серверами в большинстве комплексных задач ИИ и высокопроизводительных рабочих нагрузках. Чип назван в честь Грейс Хоппер – пионера компьютерного программирования в США.

Grace – это узкоспециализированный процессор, предназначенный для таких рабочих нагрузок, как обучение моделей NLP (Natural Language Processing – обработка естественного языка) нового поколения с более чем 1 трлн параметров. При тесном взаимодействии с графическими процессорами NVIDIA система на базе процессора Grace обеспечивает в 10 раз более высокую производительность, чем современные системы на базе решений NVIDIA DGX, работающие на процессорах x86.

Процессор Grace будет обслуживать нишевый сегмент вычислений. Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) и Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США первыми объявили о планах по созданию суперкомпьютеров на базе чипов Grace для поддержки национальных научных исследований. Серверные системы для них изготовит Hewlett Packard Enterprise, а поставки таких устройств заказчикам запланированы на 2023 год.

Как отмечает NVIDIA, на разработку CPU Grace ушло более 10 тыс. человеко-лет инженерной работы. В основе высокой производительности чипа лежит технология межсоединений NVIDIA NVLink четвёртого поколения, которая обеспечивает скорость соединения между Grace и графическими процессорами NVIDIA на уровне 900 ГБ/с. Это обеспечивает 30-кратное увеличение совокупной пропускной способности по сравнению с ведущими современными серверами. Grace также будет использовать подсистему памяти LPDDR5x, которая обеспечит вдвое большую пропускную способность и в 10 раз лучшую энергоэффективность по сравнению с памятью DDR4. Кроме того, новая архитектура обеспечивает унифицированную согласованность кеш-памяти с единым адресным пространством памяти, объединяя системную память и память HBM графического процессора для упрощения программирования.

Grace будет поддерживаться комплектом разработки программного обеспечения NVIDIA HPC и полным набором библиотек CUDA и CUDA-X, что позволяет ускорять вычисления для более чем 2000 совместимых приложений.

Процессоры NVIDIA Grace должны стать доступными для заказчиков в начале 2023 года.

Источник: techpowerup