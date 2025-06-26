Новости Технологии 26.06.2025 в 13:54 comment views icon

Масштабирование NVIDIA DLSS Transformer Model вышло из стадии беты

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Андрій Русанов

Автор сайта

Масштабирование NVIDIA DLSS Transformer Model вышло из стадии беты
Раздел Технологии выходит при поддержке

NVIDIA анонсировала DLSS Transformer Model на выставке CES 2025. Модель масштабирования кадра улучшает реконструкцию лучей в DLSS 4, DLAA и качество в сверхвысоком разрешении.

Предыдущие версии DLSS опирались на технологию нейронных сетей CNN (Convolutional Neural Networks), которые генерировали пиксели по информации о локальных областях актуального и предыдущих кадров. Однако NVIDIA достигла предела их возможностей, выпуска новых профилей масштабирования уже было недостаточно.

Новые технологии DLSS используют вдвое больше переменных, чем предыдущие модели масштабирования и не фиксируется на локальном контенте отдельных участков кадра. Вместо этого модель обрабатывает весь кадр и оценивает важность каждого пикселя, даже в нескольких кадрах рядом. Компания утверждает, что модель глубже понимает сцену и обеспечивает стабильное изображение, минимизируя мерцание, артефакты и ореолы.

Transformer Model демонстрирует лучшую детализацию во время движения и более плавные края. Она также улучшает качество реконструкции лучей, особенно в сценах со сложным освещением. Кроме улучшения изображения, модель улучшает эффективность. Это позволяет увеличить производительность трассировки лучей на 30-50%, с одновременным уменьшением задержки с 3,25 мс до 1 мс (на RTX 5090).

Финальная версия DLSS Transformer Model вышла после полугода работы, сосредоточенной на поиске ошибок и улучшении стабильности. DLSS Super Resolution and Ray Reconstruction SDK 310.3.0 доступен для разработчиков на Github. NVIDIA официально перейдет на модель и постепенно откажется от CNN в последующие месяцы.

Источники: VideoCardz, Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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