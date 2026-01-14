NVIDIA DLSS 4.5 создает изображение "из ничего": пользователи делают красивые скриншоты в режимах 240p/360p

Обозреватели уже отмечали улучшение качества масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 в производительном и ультрапроизводительном режимах. Пользователи начали выкладывать скриншоты, демонстрирующие «магию ИИ».

Геймеры делятся удивительными скриншотами сравнил «до и после» применения DLSS 4.5. Ранее подобное можно было бы считать фейком, но не сейчас. Первоначальные изображения, сделанные в разрешении 240p или 360p сравнивают с теми же игровыми сценами с применением масштабирования. Изменения огромны: кадры, напоминающие шутеры начала 1990-х с большими видимыми пикселями, превращаются в привычные скриншоты современных игр — не в лучшем качестве, но вполне приемлемые.

Результат впечатляет, но DLSS не берет за основу только один конкретный кадр. Изображение также формируют векторы движения, глубина, экспозиция, дрожание и история последних кадров. масштабирование собирает всю возможную информацию, которая позволила бы улучшить качество изображения.

Модель может реконструировать недостающие элементы картинки, но она ограничена данными игры и недавними кадрами. В примерах трудно заметить, что тонкие провода, заборы, волосы и детали водных поверхностей могут распадаться во время движения. Пользовательский интерфейс и текст все еще выглядят не слишком хорошо, независимо от того, какой профиль DLSS используется, если источник — только 240p.

Эволюция технологии от «милой» DLSS 1 на видеокартах серии RTX 20 впечатляет. Частично она работает на тех же картах, но требует слишком больших вычислительных возможностей. ITC.ua уже сообщал, что на GPU предыдущих поколений падение производительности может превысить 20%. Но в некоторых случаях приемлемое падение FPS оправдывает улучшение качества.

Источник: VideoCardz