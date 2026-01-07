Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений

В уже в первый день выхода NVIDIA DLSS 4.5 энтузиасты протестировали его в играх в разных режимах. Результаты неутешительные для владельцев более старых видеокарт.

Согласно сообщению Mostly Positive Reviews в X, сравнительные бенчмарки DLSS 4.5 и 4.0 на RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077 демонстрируют падение производительности до 24% с новой моделью. С пресетом RT Ultra в Cyberpunk 2077 наблюдалось снижение FPS на 24%, с 42 до 32, при переходе на DLSS 4.5. В 1440p падение производительности уменьшилось до 14%, (с 72 до 61 FPS), а с тем же разрешением и с выключенной трассировкой лучей производительность упала на 20%, (со 108 до 86 FPS).

Результаты бенчмарка в той же теме The Last of Us Part 2 с высокими настройками в разрешении 1440p и с режимом качества DLSS показали снижение производительности на 14% с DLSS 4.5, которая упала со 154 FPS до 135 FPS в среднем.

Just did some quick and dirty tests with DLSS 4.5 Super Resolution in Cyberpunk, and on the 3080 Ti the performance hit between Preset K and Preset M is quite heavy. 4K RT Ultra Preset — DLSS Quality:

Preset K — 42 fps avg

Preset M — 32 fps avg

24% fps hit 1440p RT Ultra Preset… — Mostly Positive Reviews (@mpr_reviews) January 6, 2026

NVIDIA официально предупредила, что не может гарантировать высокую производительность DLSS 4.5 на более старых видеокартах RTX, в частности в сериях 20 и 30. DLSS 4.5 в 5 раз более требовательна к вычислениям на тензорных ядрах, но компания использует FP8 в видеокартах RTX 40 и RTX 50, чтобы уменьшить влияние на производительность. Карты же предыдущих поколений существенно ограничены в тензорных вычислениях.

Представитель NVIDIA Джейкоб Фримен утверждает, что DLSS 4.5 работает лишь на 2-3% медленнее по сравнению с DLSS 4.0 на оборудовании серии RTX 50. К сожалению, тензорные ядра RTX 30 и 20 серий не имеют поддержки FP8. Владельцы более старых видеокарт серий RTX 30 и 20 наблюдают ухудшение производительности от запуска DLSS 4.0. Видеокарты RTX 20, 30 и даже RTX 40 работают медленнее с DLSS 4.0. С DLSS 4.5 этот эффект стал значительно сильнее на более старых видеокартах.

Также DLSS 4.5 могут быть не лучшими для использования во всех ситуациях. В последнем руководстве по программированию DLSS для разработчиков игр NVIDIA предлагает использовать более старые пресеты DLSS 4.0 J и K в качестве моделей по умолчанию для режимов DLAA, Quality и Balanced, тогда как пресет DLSS 4.5 M рекомендуется для режима Performance. Как узнал Tom’s Hardware от NVIDIA на CES 2026, пресет L лучше всего использовать с режимом Ultra Performance.

В то же время обозреватели отмечают радикальное улучшение изображения с настройками производительности и в движении, которое дает DLSS 4.5. Результаты легко можно увидеть в сравнительных видео на YouTube, которых уже появилось много. Некоторые считают, что пресеты производительности DLSS впервые стали пригодными для игры из-за улучшения их качества. Конечно же, это касается в основном видеокарт RTX 50.