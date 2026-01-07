Новости Технологии 07.01.2026 comment views icon

Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь

В уже в первый день выхода NVIDIA DLSS 4.5 энтузиасты протестировали его в играх в разных режимах. Результаты неутешительные для владельцев более старых видеокарт.

Согласно сообщению Mostly Positive Reviews в X, сравнительные бенчмарки DLSS 4.5 и 4.0 на RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077 демонстрируют падение производительности до 24% с новой моделью. С пресетом RT Ultra в Cyberpunk 2077 наблюдалось снижение FPS на 24%, с 42 до 32, при переходе на DLSS 4.5. В 1440p падение производительности уменьшилось до 14%, (с 72 до 61 FPS), а с тем же разрешением и с выключенной трассировкой лучей производительность упала на 20%, (со 108 до 86 FPS).

Результаты бенчмарка в той же теме The Last of Us Part 2 с высокими настройками в разрешении 1440p и с режимом качества DLSS показали снижение производительности на 14% с DLSS 4.5, которая упала со 154 FPS до 135 FPS в среднем.

NVIDIA официально предупредила, что не может гарантировать высокую производительность DLSS 4.5 на более старых видеокартах RTX, в частности в сериях 20 и 30. DLSS 4.5 в 5 раз более требовательна к вычислениям на тензорных ядрах, но компания использует FP8 в видеокартах RTX 40 и RTX 50, чтобы уменьшить влияние на производительность. Карты же предыдущих поколений существенно ограничены в тензорных вычислениях.

Представитель NVIDIA Джейкоб Фримен утверждает, что DLSS 4.5 работает лишь на 2-3% медленнее по сравнению с DLSS 4.0 на оборудовании серии RTX 50. К сожалению, тензорные ядра RTX 30 и 20 серий не имеют поддержки FP8. Владельцы более старых видеокарт серий RTX 30 и 20 наблюдают ухудшение производительности от запуска DLSS 4.0. Видеокарты RTX 20, 30 и даже RTX 40 работают медленнее с DLSS 4.0. С DLSS 4.5 этот эффект стал значительно сильнее на более старых видеокартах.

Также DLSS 4.5 могут быть не лучшими для использования во всех ситуациях. В последнем руководстве по программированию DLSS для разработчиков игр NVIDIA предлагает использовать более старые пресеты DLSS 4.0 J и K в качестве моделей по умолчанию для режимов DLAA, Quality и Balanced, тогда как пресет DLSS 4.5 M рекомендуется для режима Performance. Как узнал Tom’s Hardware от NVIDIA на CES 2026, пресет L лучше всего использовать с режимом Ultra Performance.

Спецпроекты
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

В то же время обозреватели отмечают радикальное улучшение изображения с настройками производительности и в движении, которое дает DLSS 4.5. Результаты легко можно увидеть в сравнительных видео на YouTube, которых уже появилось много. Некоторые считают, что пресеты производительности DLSS впервые стали пригодными для игры из-за улучшения их качества. Конечно же, это касается в основном видеокарт RTX 50.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядную станцию на 1536 Вт-ч с ИБП и пиковой мощностью 3600 Вт
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
Официально: Dead Island 3 выйдет в 2028 году, над игрой уже работают "все разработчики" студии
Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
Nuevo Paraiso: большой мод Red Dead Redemption 2 воссоздает Мексику из первой игры
ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt: OLED, новые чипы и автономность до 33 часов
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Новая утечка GTA 6: экс-аниматор Rockstar показал ранние кадры с Люсией и велосипедами
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook на CES 2026: тоньше MacBook Air, с новыми процессорами
Новая версия: NVIDIA RTX 50 SUPER задерживаются до Q3 2026, а не отменены
В сети появился список возможных раздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 и еще 13 игр
В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года
Геймер нашел сохранения отца из Final Fantasy 4 — работает и через 30 лет
Игроки Baldur's Gate 3 скачали 350+ млн модов — в Larian составили собственный топ
Линейка Lenovo ThinkPad 2026: от ноутбуков до моноблока с двойным экраном
У Clair Obscur: Expedition 33 забрали звание "Игры года" из-за использования ИИ
Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin' для украинских локализаций
IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на "старую" дату GTA 6
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить