NVIDIA анонсировала «RTX 3080» — новый тариф GeForce Now на базе Ryzen Threadripper PRO для облачного гейминга при 1440p и 120 fps с задержкой «меньше 50 мс»

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В ноябре тариф GeForce NOW RTX 3080 запустят в США, а в декабре 2021 года он станет доступен в Европе; текущим подписчикам Priority и Founders позволят перейти на новый тариф, но цена будет другой — шестимесячная подписка стоит $100.

NVIDIA выбрала для следующего поколения своей облачной игровой платформы GeForce Now высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro. Чипы легли в основу новейших суперкомпьютеров NVIDIA GeForce SuperPod, на которых работает новый тариф GeForce NOW RTX 3080. Модели CPU не конкретизируются, но, судя по всему, это актуальная 3000-я серия, которая вышла в прошлом году. Анонс Threadripper 5000 ожидается позже в этом году.

В анонсе GeForce NOW RTX 3080 также упоминается 39 петафлопс графической производительности и 128 линий PCIe Gen 4 на каждом CPU. Этого должно быть достаточно, чтобы предоставить игрокам «облачный игровой опыт нового поколения». Говоря конкретнее, подписчики GeForce NOW RTX 3080 смогут стримить игры из каталога при разрешении до 1440p и фреймрейте 120 fps на ПК и Mac, тогда как на Shield TV максимальное разрешение составит 4K с поддержкой HDR.

В NVIDIA заявляют, что GeForce NOW RTX 3080 обеспечит прирост в 70 раз для среднего ноутбука в Steam, в 13 раз для Macbook Air на базе чипа M1 и в 7 раз для самой популярной конфигурации настольного компьютера в Steam.

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Также разработчики обещают снижение задержки за счет внедрения технологии Adaptive Sync — Destiny при 120 fps она составит менее 60 мс. В NVIDIA выделили превосходство по показателю задержки над конкурирующими платформами Xbox Series X (93 мс) и Xbox Cloud Gaming (175 мс). В некоторых многопользовательских онлайн-играх, включая CS:GO и Apex Legends, задержка будет ниже 50 мс.

Минимальная скорость интернета, необходимая для работы нового тарифа, — 35 Мбит/с для 1440p при 120 fps и 40 Мбит/с для 4K HDR.

С 21 октября пользователи GeForce NOW с тарифами Founders и Priority имеют ранний доступ к предзаказу GeForce NOW RTX 3080.

Ранее Microsoft перевела свой сервис для «облачного» стриминга игр xCloud на серверы на базе Xbox Series X.