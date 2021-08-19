AMD Ryzen Threadripper 5000: 8 моделей, до 64 ядер и 128 линий PCIe 4.0

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Недавний взлом серверов Gigabyte продолжает оставаться источником множества утечек, раскрывающих характеристики ещё не анонсированных продуктов. На этот раз из документов удалось извлечь сведения о линейке грядущих процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000.

Согласно имеющейся информации, процессоры Threadripper следующего поколения основаны на архитектуре Zen 3 и будут представлены в виде 8 моделей. Флагманский чип сможет предложить пользователям 64 вычислительных ядра.

Документация также подтверждает, что AMD выпустит модели в сегментах Workstation и High-End Desktop (для разъёмов WRX80 и TRX40, соответственно) с теми же показателями TDP и количеством ядер, что и у предшественников с архитектурой Zen 2.

Процессоры серии PRO (сегмент Workstation) будут предлагаться в виде моделей с 12, 16, 24, 32 и 64 вычислительными ядрами. Обычные модели (сегмент High-End Desktop) будут включать 24, 32 или 64 вычислительных ядра. Устройства сегмента Workstation получат 8-канальный интегрированный контроллер памяти и поддержку 128 линий PCIe 4.0. В случае чипов HEDT количество линий PCIe 4.0 ограничено лишь на значении 64.

Официальная презентация процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 ожидается в ноябре 2021 года.

Источник: techpowerup