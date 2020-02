Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен глобально

После семи лет доработки, тестирования и сбора отзывов бета-тестеров компания NVIDIA наконец представила финальную версию своего облачного игрового сервиса Geforce Now, который теперь доступен всем. Geforce Now поддерживает трансляцию игр на PC, Mac, Android и NVIDIA Shield, работает с библиотеками Steam, Epic Games Store, Uplay и других платформ. Другими словами, пользователи могут играть в игры, которые уже были куплены ранее. Это существенно отличает Geforce Now от Google Stadia, где игрокам приходится покупать каждую игру отдельно, которая размещается исключительно в облаке Google.

Geforce Now предлагает возможности играть в любые игры без необходимости использовать мощное устройство. Сервис доступен бесплатно и по подписке. В первом варианте время подключения к серверам NVIDIA ограничено одним часом на одну сессию, после чего пользователи смогут заново подключаться. Подписка стоимостью $5 в месяц (при условии полной годовой оплаты) даёт приоритет доступа к серверам, позволяет играть до шести часов в рамках одной сессии и поддерживает технологию трассировки лучей. Оба варианта позволяют транслировать игры в режиме 1080p / 60 FPS.

Одно из главных обещаний NVIDIA заключается в том, что, если игрок покинет сервис, все приобретённые им игры будут по-прежнему доступны ему через Steam, Epic Games Store или другие платформы. Аналогичным образом работает и сервис Microsoft xCloud, но он всё ещё находится на этапе предварительного запуска.

Geforce Now запущен в 30 странах мира, девять центров обработки данных расположены в Северной Америке и ещё шесть – в Западной Европе. По словам компании, они способны обеспечить задержку до 20 мс. В Корее, Японии, России и в других регионах NVIDIA заключила договоры с местными телекоммуникационными компаниями для обеспечения задержки в 10 мс. На текущий момент Geforce Now предлагает сотни игр от более чем 50 издателей и около 30 условно-бесплатных игр, включая Fortnite.

Источник: Engadget