NVIDIA попросила розничных продавцов продавать видеокарты в первую очередь геймерам, а майнеров отодвинуть на второй план

Прошлый год в числе прочего запомнился дефицитом и существенным подорожанием видеокарт, обусловленным в значительной степени криптовалютной лихорадкой. И хотя начало этого года для рынка криптовалют в целом и майнеров в частности нельзя назвать удачным, проблема с завышенными ценами и дефицитом никуда не делась. У многих геймеров терпение уже на исходе, и они всерьез задумываются о вступлении в ряды «консольщиков». И вот сейчас калифорнийский чипмейкер NVIDIA обратился к розничным продавцам с просьбой принять соответствующие меры, чтобы приоритетными покупателями стали геймеры, а не майнеры.

Сразу оговорим, что в этой просьбе NVIDIA отсутствуют какие-либо меры по контролю цен на видеокарты, которые определенно выглядят необоснованно завышенными и причем уже давно. Кроме того, это всего лишь рекомендации, NVIDIA не вправе подавлять свободу торговли, накладывать какие-либо ограничения и окончательное решение принимают сами продавцы. Иными словами, NVIDIA не скажет продавцам прекратить продавать модели, которые стоят $200 с пятикратной наценкой.

«Для NVIDIA игроки всегда стоят на первом месте. И всё, что касается нашей продукции GeForce, направлено на нашу целевую аудиторию. Чтобы обеспечить игрокам доступ к видеокартам GeForce в текущей ситуации, мы рекомендуем нашим партнёрам в рознице установить правила, которые помогут удовлетворить спрос», – отметил представитель Nvidia Борис Бёльс.

Отвечая на запрос ComputerBase.de, некоторые розничные продавцы рассказали, что иногда получают по электронной почте крупные заказы на 100 с лишним видеокарт. В то же время некоторые все же прислушались к просьбе производителя. Сообщается, что некоторые продавцы в Германии и Великобритании ограничили продажи видеокарт и ввели правило не больше двух – пяти штук в одни руки. Конечно, хотелось бы, чтобы все последовали этому примеру и продавали не больше одной видеокарты в одни руки. Возможно, тогда цены постепенно вошли бы в норму и те, кто уже давно хочет приобрести себе новый игровой ПК, смогли это сделать.

Источник: TechPowerUp