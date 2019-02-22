NVIDIA представила видеокарту начального уровня GeForce GTX 1660 Ti стоимостью $279

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Компания NVIDIA официально представила новую видеокарту среднего уровня. И эта новинка стала частью линейки GTX, а не RTX. Это говорит об отсутствии поддержки технологии трассировки лучей. Также в этом устройстве нет поддержки технологии Deep Learning Super-Sampling (DLSS). Вместе с тем, новая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti использует GPU на базе архитектуры Turing, а не Pascal, как можно было бы подумать из названия серии GTX.

Графический процессор видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti – чип TU116 – изготавливается по 12-нанометровому техпроцессу. Он включает 1536 CUDA ядер, 96 текстурных блоков и 48 блоков растровых операций. Базовая частота GPU составляет 1500 МГц, а режиме повышенной производительности – 1770 МГц. Видеочип дополнен памятью GDDR6 объёмом 6 ГБ с эффективной частотой 12 ГГц и шиной доступа 192 бита. Пропускная способность памяти составляет 228 ГБ/с.

Устройство оснащено одним 8-штырьковым коннектором дополнительного питания. Показатель рассеиваемой мощности составляет 120 Вт. Как заверяет NVIDIA, видеокарта GeForce GTX 1660 Ti, обеспечивает «лучшее в своём классе соотношение производительности на ватт затраченной энергии». Устройство в 1,5 раза быстрее модели NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти и обеспечивает плавный геймплей при разрешении Full HD с частотой 120 кадров в секунду в играх Fortnite, PUBG и Apex Legends.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в исполнении партнёров компании уже поступила в продажу с сегодняшнего дня по рекомендованной розничной цене от $279.

Источник: The Verge