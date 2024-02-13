Nvidia впервые за 20 лет превзошла Amazon по рыночной стоимости — все благодаря ИИ

Ныне стоимость компании достигает $1,78 трлн.

Nvidia выросла почти на 0,2%, тогда как Amazon фиксировала падение на 1,2% с рыночной стоимостью в размере $1,79 трлн и четвертое место в рейтинге компаний с наибольшей капитализацией. По данным Bloomberg, первое место до сих пор удерживает Microsoft — $3,09 трлн, далее следуют Apple — $2,89 трлн и Alphabet — $1,84 трлн.

В 2024 году акции Nvidia резко выросли — почти на 50% — на фоне высокого спроса на ее чипы, которые используются в центрах обработки данных для сложных вычислительных задач, необходимых для программ ИИ. В целом в этом году компания прибавила $600 млрд рыночной стоимости — больше, чем за последние 7 месяцев 2023-го. Инвесторы ожидают квартальных результатов Nvidia 21 февраля.

В то же время для Amazon год тоже начался неплохо — на прошлой неделе акции гиганта электронной коммерции подскочили на 8% после отчетов о высоких продажах в четвертом квартале и предоставления прогноза прибыльности, который превысил оценки. Компания ненадолго обогнала в рейтинге рыночной стоимости владелицу Google Alphabet.

Reuters утверждает, что в последний раз Nvidia была дороже Amazon в 2002 году, когда каждая из компаний стоила менее $6 млрд.