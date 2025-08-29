NVIDIA идет в село: пропалыватель LaserWeeder G2 с 25 GPU и 24 лазерами испаряет 600 000 сорняков в час

Это не шутка, поскольку сейчас август, а не апрель. NVIDIA объявила о партнерстве с производителем сельскохозяйственной робототехники Carbon Robotics.

Пропалыватель LaserWeeder оснащен 24 мощными лазерами и 24 графическими процессорами NVIDIA. Он обеспечивает производительность уничтожения 10 000 сорняков в минуту. Это эквивалентно 600 000 сорнякам в час, или 167 сорнякам в секунду. Должны признать, это огромный шаг вперед от обычной тяпки.

Флагманская модель LaserWeeder G2 600 — мощный прицепной агрегат, который охватывает участок шириной 6 м и цепляется к трактору. Существуют меньшие модели, но даже самая маленькая G2 200 имеет размеры 28,5 x 213 x 36,7 см и требует трактора мощностью не менее 110 л.с. с грузоподъемностью 2936 кг. Она имеет «скромную» производительность до 2500 сорняков в минуту, или почти 42 в секунду.

Carbon Robotics подчеркивает тенденцию роста устойчивости сорняков к гербицидам. Компания обещает субмиллиметровую точность и корректность модели идентификации сорняков Large Plant Model с ускорением NVIDIA, которая гарантирует, что посевы не попадут под дружественный огонь. Роботизированное устройство также значительно экономит рабочую силу, превосходя бригаду из 75 человек, согласно официальной информации.

Уже догадались о главном недостатке этого сельскохозяйственного хайтека? Да, это высокая цена, хотя Carbon Robotics не публикует ее, предлагая связаться с отделом продаж. Можно лишь представить, сколько может стоить фактически сервер искусственного интеллекта с 25 чипами, еще и оснащенный лазерами. Другая неприятная деталь — согласно общему опыту сжигания сорняков, если их корни выживают, они вскоре прорастают снова.

