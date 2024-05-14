Николас Кейдж сыграет альтернативную версию Человека-Паука в сериале «Нуар» для Amazon

Актер ранее озвучивал «нуарного» Спайдермена в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные», который получил «Оскар», а ныне воплотит «живую» версию на экране.

Сериал «Нуар», заказанный для MGM+ и Amazon Prime Video, привлек к главной роли Николаса Кейджа — однако, по данным Variety, находился в разработке еще задолго до сделки, в феврале 2023 года.

«Чрезвычайно талантливый Николас Кейдж является идеальным выбором для нашего нового супергероя», — сказал Вернон Сандерс, глава отдела телевидения Amazon MGM Studios.

Согласно официальному синопсису, «Нуар» расскажет историю «престарелого детектива-неудачника из Нью-Йорка 1930-х годов, который вынужден бороться со своим прошлым в статусе единственного супергероя города».

Соавторами и исполнительными продюсерам шоу выступают Орен Уизл и Стив Лайтфут — в сотрудничестве с командой «Человек-паук: Через вселенные» в составе Фила Лорда, Кристофера Миллера и Эми Паскаль. Гарри Брэдбир также станет исполнительным продюсером и режиссером первых двух эпизодов.

«Никто другой не смог бы придать столько пафоса, боли и сердечности этому необычному персонажу», — сказала Кэтрин Поуп, президент Sony Pictures Television Studios.

Работа в «Нуаре» — это первая обычная телевизионная роль в карьере Кейджа, давно признанного за работу в кино (он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Покидая Лас-Вегас»).

«Нуар» — уже второй проект Sony-Marvel, который получил зеленый свет на Amazon. Ранее компания объявила, что продолжает работу над сериалом «Шелк: Общество пауков» от шоураннера Анджелы Канг, а также работает над несколькими другими шоу (пока неизвестно, какие именно персонажи будут там представлены — Sony контролирует более 900 персонажей, связанных с франшизой о Человеке-пауке).

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В прошлом Sony выпустила несколько живых фильмов о Человеке-пауке, а сейчас работает с Marvel Studios над перезапуском франшизы фильмов с Томом Холландом в главной роли через Columbia Pictures. На сегодняшний день студия также выпустила игровые фильмы «Веном» и его продолжение «Карнаж» с Томом Харди, «Морбиус» с Джаредом Лето и многострадальную «Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон. В настоящее время продолжается работа над третьим «Веномом», а также киноверсиями «Крейвена-Охотника» с Аароном Тейлор-Джонсоном.